La nueva Ley del Audiovisual obligará a producir el 51% de los contenidos en catalán

El Govern ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley del Audiovisual para que sea tramitado en el Parlament. La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu esta nueva norma que sustituirá a la actual Ley “poniéndola al día” y fomentando la producción en catalán y aranés.

Vilagrà ha explicado que “las cosas son muy diferentes ahora respecto a cuando se aprobó la actual ley” que regula los medios audiovisuales. La consellera ha remarcado que entonces “se veía la televisión con descodificadores de TDT y los móviles no incorporaban internet”. Vilagrà ha destacado que el sector audiovisual es “absolutamente diferente ahora”.

En términos concretos, la nueva Ley del Audiovisual de Cataluña establece que se llegue a unos niveles del 51% de producción en catalán o en aranés. Se desarrolla así otro de los principales objetivos de la Ley que es “potenciar la industria catalana del audiovisual”, según ha informado Laura Vilagrà.

Otro de los principales objetivos de la nueva Ley del Audiovisual es potenciar el uso del catalán y del aranès en las producciones y emisiones. Vilagrà ha señalado que “el catalán y el aranès está compitiendo con otras lenguas en clara desventaja”. Vilagrà ha señalado que la política de promoción de los doblajes y la subtitulación en plataformas de contenidos “es positiva pero es necesaria la regulación”.

En la ley también se incluyen algunos aspectos novedosos que no están suficientemente protegidos en la actual norma, como el principio de no discriminación y defensa de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, Vilagrà ha constatado que el nuevo texto también luchará contra estereotipos estéticos que pueden comportar problemas de autopercepción en los espectadores, con medidas como cuando se muestren cuerpos o rostros con filtros o retoques digitales se avisará que no son modelos estéticos reales.

En otros casos, como la emisión de contenidos en los que están involucradas personas que han sufrido diferentes tipos de violencia, la consellera Vilagrà ha sostenido que la la nueva Ley del Audiovisual vigilará por que no se “revictimice con las imágenes”.

Ámbitos definidos

La nueva regulación que salga del Parlament tiene un ámbito de aplicación concreto que se limita a las empresas y servicios que están ubicados en Cataluña. Sin embargo, Laura Vilagrà espera que la Ley sirva para que otras compañías y plataformas que están radicadas en Cataluña, se sumen a los principios que promueve la norma.

En este sentido, la ley que se apruebe permitirá que el Consell del Audiovisual de Cataluña, CAC, “monitorice los medios que funcionan bajo demanda”, ha asegurado Vilagrà, que además ha puntualizado que “hasta ahora solo podían monitorizar los medios en línea”.

La consellera Laura Vilagrà ha señalado que será el Parlament, durante el trámite definitivo de la Ley, quien establecerá el régimen sancionador pertinente respecto a los niveles de producción y uso del catalán y aranés en los contenidos audiovisuales realizados en Cataluña.