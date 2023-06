Trias prevé dejar la política entre septiembre y octubre: "No me tomaré los turrones en el Ayuntamiento de Barcelona"

El cabeza de lista de Junts, Xavier Trias, ha reiterado que no se quedará en la oposición todo el mandato y ha concretado que su previsión es dejar la política entre septiembre y octubre de este 2023. "Lo que es seguro es que no me tomaré los turrones en el Ayuntamiento de Barcelona", ha apuntado en una entrevista a Betevé.

Ha indicado que por ahora el resto de miembros del grupo municipal no les ha expresado su voluntad de marcharse, pero ha dicho que lo entenderían "porque era una candidatura para gobernar".

Ha advertido de que la formación hará "una oposición mucho más dura que la de ERC" porque el hecho de que Jaume Collboni haya acabado con los comunes "es una enredada tan grande para la población que se tiene que evidenciar". Con todo, ha afirmado que no hará nada que perjudique a la ciudad.