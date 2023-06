Feijóo reclama a Sánchez que facilite el gobierno del PP "si no quiere que dependa de Vox"

"Si el PSOE no quiere que gobierne Vox, que se abstenga". El líder de la oposición y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, pone así coto a una de las principales bazas electorales con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca captar el voto o al menos desincentivarlo en torno al PP el próximo 23-J. "El PSOE no tiene problema con que gobierne Vox sino con que gobierne el PP, porque si no se abstendría en la sesión de investidura", ha insistido el presidente popular quien, en su caso, sí se ha comprometido a facilitar al PSOE el gobierno si gana las elecciones para evitar que gobiernen tanto Sumar como los independentistas.

Además de ofrecer a Sánchez una alternativa que evite que Vox entre en el Gobierno, el presidente del PP se ha defendido ante los últimos pactos postelectorales con Vox. Alberto Núñez Feijóo asegura que ha pactado con todo tipo de formaciones en distintos territorios, "no solo con Vox" y que ahí donde ha acordado gobiernos con los de Santiago Abascal garantizará la lucha contra la violencia machista: "No hay una sola línea del acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana o Baleares que lo niegue", ha insistido en una entrevista en La Ser.

Porque sí, "la violencia de género existe". Y es tal la "obviedad" para el popular que no ve necesario que en los pactos de gobierno con Vox deba reflejarse como una prioridad. "No debe llamarnos la atención que no esté en los textos", ha explicado sobre el pacto en Comunidad Valenciana donde, en cambio, sí se comprometen a luchar contra la violencia intrafamiliar. Es más, Feijóo ha destacado que en el preacuerdo al que han llegado PP y Vox en Baleares se da un paso más, porque "no solo habla de erradicar las acciones machistas sino también los discursos machistas".

Si bien ha reconocido que por el momento ninguna encuesta le da la mayoría absoluta al PP, dice confiar en lograr un gobierno en solitario. ¿Y en caso contrario?, le preguntan. "Pues que el PSOE deje gobernar a la lista más votada", insiste el popular. "Quiero gobernar en solitario. No acepto lecciones de pactos ni la triple moral del PSOE".

Según ha revelado, las encuestas internas del PP le dan "una diferencia notable" sobre Sánchez, de entre 30 y 40 escaños. Tal y como ha expresado, el PSOE "no va a llegar a 120 escaños, mientras Sumar parece ser que no tira lo que estaba previsto y Vox se mantiene, a la baja". En todo caso reconoce que existe una "gran incógnita de participación" que habrá en plenas fechas estivales.

"Todo el asunto de Marruecos lo llevaré al Congreso"

Entre las principales políticas del Gobierno de Sánchez que Feijóo ha criticado, se ha detenido especialmente en el giro dado por el presidente hace ya más de un año con respecto a la posición de España sobre el Sáhara Occidental, aceptando el plan marroquí de autonomía sobre esta región. "No sé qué ha hecho mi país", ha reprochado el líder del PP, quien ha explicado que cuando mantuvo una reunión con el primer ministro marroquí, este le preguntó "si mantendría los acuerdos suscritos por el Gobierno de España", a lo que, según Feijóo, le contestó que los desconoce "en su totalidad".

El presidente popular denuncia que Sánchez no le ha informado de nada de la nueva relación con Rabat, algo que, según ha asegurado, cambiará radicalmente si llega a la Moncloa. "Todo el asunto de Marruecos lo llevaré al Congreso. Y lo primero que haré antes será llamar al jefe de la oposición para ver qué se firmó y consensuar una postura", ha indicado. Por eso, a la pregunta de si volverá a la situación anterior al giro del presidente Sánchez con respecto al Sáhara, Feijóo ha contestado que no puede "elucubrar" qué situación hay ahora. "Puede ser que no se haya acordado nada", ha afirmado.

"Lo mejor es ser prudentes" con el impuesto a la banca

Feijóo ha desgranado alguna de las políticas que llevaría a cabo si llegase a liderar el Gobierno a partir del 23 de julio. Tras afirmar que le parece positiva la subida del salario mínimo interprofesional acometida por el Ejecutivo de Sánchez y manifestar que apoya la revalorización de las pensiones siempre que vaya acompañada de la "sostenibilidad del sistema", ha dejado en el aire de momento el impuesto a las entidades financieras que entró en vigor este mismo año.

Según ha explicado Feijóo, la parte del impuesto correspondiente a 2022 ya ha sido cobrada en 2023, mientras que la que corresponde a este año se devengará el próximo. Aunque ha dicho estar en contra de gravar la facturación de los bancos y no solo sus beneficios, el líder popular ha dicho que "lo mejor es ser prudentes", por lo que, si llega al Gobierno, hablará con Hacienda y la Abogacía del Estado para ver qué hacer con respecto a la parte que se ha de cobrar en 2024.