Sanz nombra a los 11 directores de distrito, que serán "alcaldes de barrio" de Sevilla

Tras su investidura el pasado sábado, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado este lunes su primera Junta de Gobierno, en la que nombró a los once directores de distrito, que serán, junto a los delegados municipales, "verdaderos alcaldes de barrio", que "atiendan de primera mano a los sevillanos y estén encima de los problemas y soluciones".

Además de la alcaldía de José Luis Sanz, el sábado también se constituyeron las nuevas nuevas corporaciones locales de los 107 municipios de Sevilla, fruto de las elecciones municipales del 28 de mayo. De las que 57 alcaldías las ostenta el PSOE, mientras que el PP cuenta con 24 y Con Andalucía (IU) con 15, como principales fuerzas municipales. Aunque, por su parte, el presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que "más de la mitad de los sevillanos tiene un alcalde o alcaldesa del PP", en virtud de la suma de la población de la capital y otros municipios de Sevilla.

Sanz apuesta por "agilizar" las obras del metro

En otro orden de asuntos, y continuando con el alcalde de Sevilla, en materia de movilidad, Sanz, parece haber dado con la respuesta a la ecuación que tantos quebraderos de cabeza ha traído a sus antecesores. Y no es peccata minuta a tenor de la evidencia. Sevilla no tiene un metro completo, ni unas conexiones que unan la urbe con el área metropolitana de manera fluida. Los hechos son objetivos, y la respuesta que el primer edil siempre ha dado, también lo es: su "proyecto de ciudad es a largo plazo y no se resuelve en un legislatura".

Lo que no quiere decir que las cosas de palacio vayan despacio. El regidor hispalense ha remarcado que su compromiso, y el del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como ha puntualizado Sanz, es que la red completa del suburbano "no pare". En este sentido ha mostrado su voluntad de "agilizar" el tramo norte actualmente en ejecución y que sea "tan prioritario el tramo sur de la línea 3 como la línea 2". "En esas estamos", ha apostillado, reconociendo que abrir la ciudad "en canal" es "una barbaridad". Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en una entrevista en la cadena Ser.

Sanz ha manifestado que simultanear las obras del tramo norte y sur de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Hospital de Valme) con las de la línea 2 (Cartuja-Sevilla Este), como reclama la Asociación Sevilla Quiere Metro, puede dejar "totalmente paralizada" la ciudad, amén del "problema económico que plantea", con un "montante desorbitado". Sólo el tramo norte de la línea 3 está presupuestado en algo más de 1.300 millones de euros que sufragan a partes iguales las administraciones central y autonómica.

También en esta misma materia, el alcalde ha señalado que su petición al Gobierno central será "rematar" la SE-40 y la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto. En cuanto a la SE-40, y en relación al paso entre Dos Hermanas y Coria del Río, José Luis Sanz ha insistido en que su posición sigue siendo la de "retomar el proyecto de los túneles". Una postura que chocha que la del actual Ministerio de Transportes, que tiene en marcha un proyecto para la construcción de un puente "por costes, plazos e impacto ambiental".

Asimismo, se ha mostrado partidario del soterramiento de la Ronda Urbana Norte, pero antes ha mencionado los previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): el de San Lázaro y Montesierra.

Con respecto a urbanismo, ha recordado que su intención es reorganizar los espacios y la estética del eje que comprende desde la Plaza Nueva a Puerta Jerez pasando por la Plaza de San Francisco. Por último, ha dejado abierta la posibilidad de recuperar el giro a la izquierda en la Ronda de Capuchinos a Carretera Carmona "si esto tiene marcha atrás" porque es "unánime" la crítica de los vecinos al plan de movilidad desplegado al convertir la zona, ha dicho, en "una ratonera".

Beber en la calle sí pero en "determinados" locales

Además, Sanz ha afirmado que "rotundamente, sí" permitirá beber en la calle en "determinados establecimientos que forman parte de nuestra idiosincrasia", citando bares como el Tremendo, en Santa Catalina, y el Vizcaíno, en la calle Feria. "En Sevilla, el tomarnos una cervecita en la puerta forma parte de nuestro ADN, de nuestra idiosincrasia, y eso no nos lo puede quitar nadie", ha sentenciado, apostillando que el turista que visita la capital lo hace para "vivir Sevilla".

Más toldos y más limpieza

Sobre la instalación de toldos y fuentes de agua, el alcalde ha asegurado que "será una constante" en los proyectos de intervención que plantee su gobierno. Para las empresas municipales, ha sostenido que "si queremos profesionales, no podemos pagarles los sueldos" que están ahora mismo estipulados, al tiempo que no ha descartado "recuperar gerentes" de la etapa del también popular Juan Ignacio Zoido. Ha situado como prioritarias Emasesa y Lipasam.

La primera, para poner en marcha más campañas de concienciación del consumo, ya que, aunque a corto plazo "no parece que vayamos a tener que hacer restricciones", la sequía, de persistir, reducirá las reservas de los pantanos.

Sanz derogaría la Ley de Memoria Histórica

Sobre Memoria Histórica, ha asegurado que "no voy a paralizar nada que esté en marcha en estos momentos", como es el caso del museo sobre esta materia previsto en la antigua comisaría de la Gavidia, aunque ha dejado claro que la Ley estatal "no me gusta. La derogaría". "Con todos mis respetos, la memoria histórica no es una competencia municipal", ha puntualizado. Por último, ha asegurado que la ciudad seguirá "organizando eventos internacionales", caso de Los Goya, pero "el futuro de Sevilla no está en las alfombras rojas, sino en la innovación"