El ruido y las peleas a las puertas de una discoteca en Usera tiene en vela a los vecinos

Los vecinos de la calle Olvido, en el distrito madrileño de Usera, denuncian que llevan años conviviendo con los altercados que suelen generarse a las puertas de una discoteca situada en el número 15 de la vía. Aseguran que todos los fines de semana tienen que "soportar" el ruido que generan los clientes del local. Se quejan de que les es "imposible" conciliar el sueño hasta que este negocio cierra. "No se puede dormir con el ruido que generan estas personas durante la madrugada", explica Carlos, vecino en la calle desde hace unos meses.

El último de estos incidentes ocurrió el pasado sábado. Aunque las personas que estaban en la calle "no llegaron a las manos", sí que estuvieron "cantando y dando palmas sin importarles los vecinos que vivimos allí", comenta Carlos. El alboroto se mantuvo hasta las 05.00 horas de la madrugada, cuando el local ya cerró sus puertas.

"Suele haber lío prácticamente todos los sábados, sobre las 3 de la mañana, cuando la gente ya lleva bastantes copas encima", asegura Eugenio Brea, presidente de la Asociación Vecinal La Unión de Almendrales. "Los vecinos, lógicamente, están hartos de tener que llamar a la policía y que la situación no cambie", añade.

Carlos se queja de que la respuesta de los agentes suele ser que "no pueden hacer nada". Esto sucede los días que no hay pelea. "Dicen que están en la vía pública y que no pueden actuar", apunta.

Por este motivo, piden a la discoteca que ponga carteles pidiendo "el respeto al descanso de los vecinos" y que las personas de seguridad "se encarguen de meterles dentro del local o que les pidan que bajen el tono". "Eso es lo que hacen en otros locales de la calle y hasta ahora no hemos tenido ningún problema con ellos", explica. "Suelen respetar bastante el descanso de los vecinos", añade.

Y es que el problema reside únicamente en la gente que sale a la calle. "La música dentro de la discoteca no se escucha en las casas, el problema son los clientes que salen a fumar o a tomar el aire y que se ponen a gritar y cantar a todo volumen", asegura.

Otra de las causas de tanto ruido, apunta Carlos, son los vehículos que circulan a esas horas de la madrugada por la calle. "Muchas noches se escucha el ruido de las motos o la música, a todo volumen, de los coches", explica. "No tienen ningún tipo de respeto por los vecinos que vivimos ahí", añade.

Por este motivo, los residentes de la vía han formado una plataforma de afectados. Quieren así denunciar la situación que viven y encontrar una solución al problema, sobre todo ahora que el calor ya acecha. "En verano, vamos a tener que estar durmiendo con las ventanas cerradas para intentar minimizar el ruido que genera en la calle", señala Carlos.