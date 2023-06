Abascal avisa a Feijóo de que Vox no hará de "coche escoba" del PP y ambos tienen la "obligación de entenderse"

Santiago Abascal mantiene la mano tendida a Alberto Núñez Feijóo a pesar de los recelos de los populares a pactar con Vox. Abascal ha hablado sobre el reciente pacto en la Comunidad Valenciana, y ha avisado de que se tendrá que repetir allá donde el PP no sume los votos suficientes ante las reticencias que ha manifestado a pactar en regiones como Murcia, Extremadura o Baleares, pues, tal y como ha advertido, Vox no va a ser "coche escoba" del PP.

"¿Qué quiere? ¿Ir a elecciones? ¿Que se repita?", ha espetado en una entrevista en Telecinco esta mañana recogida por Europa Press. Abascal ha recordado que hay varias autonomías, como son Murcia o Extremadura, en las que el PP no llega a la mayoría absoluta, por lo que no puede actuar "como si Vox no existiera". De esta manera, ha subrayado que le parece "un disparate" esta postura y cree que PP y Vox tienen "la obligación" de entenderse, pero ha dejado claro que su única línea roja es el "respeto" a sus votantes.

Además, ha explicado que los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana o en Castilla y León sirven para que los ciudadanos conozcan qué ofrecen tanto uno como otro partido y cuáles son sus bases "para la construcción de la alternativa".

Ve la violencia de género como un concepto ideológico

Por otro lado, Santiago Abascal ha asumido este lunes que existe violencia contra las mujeres, pero ha negado el término violencia de género, ya que cree que el género es "un concepto ideológico". Según ha reivindicado, ésta es la postura de Vox desde su fundación, por lo que ha promovido un documento con doce puntos que resumen su posición para combatir "la violencia contra las mujeres y sus causas" que ya ha adelantado que usarán como guía en sus negociaciones con el PP. Así ha respondido a la polémica por el acuerdo firmado por los populares en la Comunidad Valenciana, en el que se emplea el término "violencia intrafamiliar".

"Claro que hay violencia contra las mujeres, pero el género es un concepto ideológico (...) El sexo es una cuestion biológica, pero el género es un concepto ideológico que nosotros no compartimos", ha justificado el líder de Vox. Así, ha hablado de violencia "en el seno de la familia" y ha reivindicado la postura de Vox, el único partido, asegura, que pide el endurecimiento de las penas e incluso la prisión permanente para asesinos y violadores.

Para el líder de Vox, lo "increíble" es que el Partido Popular haya "comprado las calumnias" de la izquierda contra Vox. "Que diga el PP en qué no está de acuerdo", ha retado Abascal a Feijóo en referencia al documento que ha publicado su formación recogiendo las medidas para luchar contra la violencia contra las mujeres.

Medidas del documento

El comunicado de Vox promueve la asistencia a las mujeres víctimas de violencia, pero también al resto de víctimas de violencia "doméstica", como niños y ancianos, que ha englobado en el grupo de "los más vulnerables". Además, insta a identificar a los condenados por violación que han quedado en libertad gracias a la ley del 'sólo sí es sí', aparte de pedir la derogación de esta ley y su sustitución por otra "mucho más dura".

Vox dice que pondrá especial atención en el sistema de protección de las menores tuteladas y destaca que ninguna mujer agredida se verá menos acompañada o asistida "en función del sexo del agresor o la agresora, o del género con el que se autoperciba". "De igual modo, los hijos e hijas de una mujer asesinada no se verán discriminados en las ayudas al recibir por causa del seño del asesino o asesina, o del género con el que se autoperciba", añade.

Abascal ha transmitido que este documento no supone "dar marcha atrás", sino aclarar la postura de Vox frente a la "campaña repugnante" que cree que se hace contra su partido desde el espacio de la izquierda y que ha secundado el PP.