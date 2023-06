Boticaria García: "20minutos y yo nunca hemos dejado de darnos la mano, ni siquiera en la distancia"

Lo único que Marián García (41 años) hace rigurosamente igual casi cada día es ir a las 8 de la mañana a El Retiro con su marido, correr y jugar a las palas, como si estuviera en una playa, pero en versión parque urbano. Solo después entra en ebullición Boticaria García, el personaje público que conocemos y que empezó con un blog pionero sobre salud hace ahora diez años. 20minutos ha acompañado el crecimiento como divulgadora de esta doctora en Farmacia, que no atiende en un mostrador con bata blanca, pero que ofrece sus conocimientos y curiosidad desde múltiples soportes. Sin olvidar nunca, por mucho humor que le eche, la máxima del rigor.

En 2016, Boticaria García recibió dos premios sorpresa de este diario al mejor blog y 5.000 euros, con los que se fue a Disneyland Paris con sus dos hijos, Carlos y Carmen, y regaló algún queso de su pueblo (Belmonte, Cuenca) a personas que la habían impulsado en su osada aventura.

Este año, la gala de los Premios Creadores, de 20minutos, le ha concedido un nuevo galardón que confirma su trayectoria científica y comunicativa, el Premio Especial al Talento. Estaba tan emocionada con él que Boticaria se ha hecho acompañar en las butacas del auditorio del CaixaForum de Madrid por su marido, sus padres, que le inocularon la pasión por la botica, y, por primera vez, sus hijos.

Dice que le ha costado escribir su discurso de agradecimiento, usted que tiene respuesta para todo.(Risas). Me dijo la directora, Encarna Samitier, que tendría que hablar entre 3 y 5 minutos. Salgo mucho a correr y andar por El Retiro y me dije allí se me ocurrirá algo. Pero me bloqueé, cosa que no me pasa nunca, y no me salía nada. Como me conozco, dije, o me ajusto a lo que me han pedido o no podrá continuar la gala.

Marián, en una de sus intervenciones. CEDIDA.

¿Qué significa este nuevo Premio de 20minutos?Cuando llegué a 20minutos gracias a los premios 20blogs empecé a caminar en muchas parcelas de la comunicación que no había imaginado antes... Aquí aprendí lo que es el periodismo de actualidad y publiqué mi primera columna sobre una noticia "de una hora para otra" (algo que para un científico es inimaginable), aquí publiqué mi primer vídeo en youtube, en mitad de la redacción, mi primera sección semanal del especial de verano... Y cuando a uno le dan la mano como a un niño pequeño para aprender a caminar, nunca deja de mirar hacia arriba y de agradecer al que tuvo la generosidad de darle la oportunidad y además enseñarle. Ahora ya no trabajo aquí, así que recibir este premio significa para mí que esos primeros pasos de bebé que di aquí dejaron su huella... y que, en realidad, este periódico y yo nunca hemos dejado de darnos la mano, incluso en la distancia. El mayor éxito en la vida es que te quieran y yo en 20m me siento muy muy querida, así que no puedo pedir más.

Lo que buscas en Instagram es entrar en bucle, vas buscando esa dopamina y eso forma parte cada vez más de nuestro consumo

Diez años de premios equivale a una graduación en lo suyo con sobresaliente.Como dice la canción, es una experiencia religiosa. Este es muy diferente a todos y por eso precisamente quería que me acompañaran mis hijos Carlos, de 11 y Carmen, de 12. Lo primero que hice en 2016 fue pensar en ellos. Otras veces, pensé que eran pequeños o que se iban a aburrir, pero éste es tan especial que quise disfrutarlos con ellos y con mis padres. Es curioso que en 2016 me dieran el premio porque yo era alguien que potencialmente podía aportar cosas, yo estaba empezando. Siete años después, el premio es de Trayectoria y Reconocimiento. Los años digitales son como de perro, parecen muchos más. Las relaciones son muy intensas, se multiplican. A mí me parece que ha pasado casi una vida y en realidad, han pasado solo siete años. Por eso, este premio va más allá de lo profesional. Representa lo que para mí es hacer las cosas bien desde la parte personal. Significa que realmente las personas importamos. Hay premios muy importantes que me han dado en el ministerio de Consumo por la divulgación, por la aportación, por la prevención de la obesidad; me han dado un premio de hija predilecta de la comunidad de Castilla La Mancha. Pero en este de 20minutos se une esta parte profesional con esa alianza en el camino, te han visto crecer, te han ayudado, vas de la mano, más cerca o lejos, pero viéndote por el rabillo del ojo.

Es gracioso lo de la vida de perro, todo se multiplica por siete.Cuando digo que esto es como la vida de perro, es porque la vida es muy perra y también lleva bastantes perrerías. Se ha complicado bastante la historia. Echo la vista atrás y me doy cuenta de como ha cambiado todo. Antes hacíamos videos. No había tantos youtubers como ahora. Propuse 5 minutos y era como... "currátelo más". Pasamos a 3 y ahora mismo un minuto en tiktok y vale. Muchas veces si los reels duran menos, mucho mejor. El contenido ya no es el rey, sino el emérito; el rey es el entretenimiento y es un dato objetivo. Lo que buscas en Instagram es entrar en bucle, vas buscando esa dopamina y esto cada vez forma más parte de nuestro consumo.

Boticaria, en la grabación de uno de sus programas. JOSE LUIS PINDADO

Explique mejor lo de la dopamina, que es la hormona de la felicidad ¿no?Igual que en la alimentación comemos más azúcar que antes y la obesidad se multiplica por tres, el consumo de la dopamina crece. Es como las series, antes veíamos Médico de familia una vez a la semana. Ahora necesitamos cada día un capítulo porque te genera y te descarga dopamina. Y eso complica las cosas para los que hacemos contenidos. Antes, hacía perfomances, pero ahora necesito 20 segundos para lo que en tiempo contaba en tres minutos. Son mensajes mucho más simples y sin entrar a fondo en el mensaje. ¿Qué es más importante: que llegues a un millón con 15 segundos o a mil visualizaciones de cinco minutos? La profundidad de antes era que hacías entradas con 300.000 visitas con 2.000 palabras. Luego empezó a acortarse la duración. Ahorramos tiempo pero para consumir mierda, con perdón. Es una cosa que nos tenemos que plantear como comunicadores. No estoy hablando del clik bate, los ganchos, los titulares...eso es otra opinión. Hablo del formato, hay que revisarlos. Intentar hacer piezas que atrapen a la gente. Me encanta hacer de gancho, divertidos, pero eso es un arte. Es mucho más difícil condensar que hacer un artículo.

¿Qué lo mejor de esta difusión digital que crece y crece?Se ha democratizado el acceso a la información. No hace tanto, cuando empecé en la farmacia hace 15 años lo que decía el médico y nosotros, los farmacéuticos iba a misa. Ahora, como digo yo, hay muchísimos focos de información y yo voy, como las ardillas, en lugar de árbol en árbol, de evento en evento. Antes éramos tres gatos y ahora hay una legión, y en todos los sectores: dermatólogos, oftalmólogos, sicólogos, cirujanos... Hay profesionales que ofrecen sus servicios de manera abierta y eso posibilita que tengan consultas antes reservada a una elite. Lo que pasa es que la pseudociencia también entra en el cómputo.

Los bulos no solo afectan a problemas geopolíticos, tienen que ver con todo, también con la salud

¿Los bulos e invenciones no son el principal enemigo de este sector?Una de las cosas bonitas que me ha traído la divulgación es que me invitan a foros muy interesantes, como cuando fui al Parlamento de Estrasburgo, a unas jornadas sobre fake news y bulos. Gran parte de esos documentos sobre salud, los tenía la eurodiputada Maite Pagaza. Los bulos no solo afectan a problemas geopolíticos, tienen que ver con todo, también con la salud. Su creación lo ves cuando empiezas a rascar y te das cuenta de los tentáculos vienen del mismo sitio. Los malos quieren desestabilizar la democracia, quitándoles la fe en los valores que uno tiene como verdaderos. Si consigues que la gente desconfíe de la ciencia y les inoculas desconfianza, lo harán también con la democracia. Los bulos contra la pandemia venían de los mismos lugares que otras mentiras, de internet. Los ciudadanos somos capaces de prescribir o dar herramientas (ejercicio, yoga, dieta…) en ese catálogo de hábitos mejorables, está esa habilidad para buscar información fiable. Pero los peleles saben comunicar mejor que nosotros. Los sanitarios no saben comunicar, en la actividad académica no está previsto hacer esto. Pero los charlatanes dominan ese mundo. Tendremos que utilizar las mismas armas que ellos para hacer el bien.

Marián prepara nuevo libro sobre alimentación. CEDIDA

¿Y de qué manera se genera la confianza del público?Ha cambiado la película y algo que hicimos bien con mis vídeos en 20m y lo que se hizo entonces, era fomentar la persona que genera confianza. Con el tiempo se han desarrollado las infografías, pero, sin embargo, entras en TikTok e Instagram, y los vídeos que funcionan son las caras de gente contándote cosas y algo que era muy natural, la superedicion no funciona en redes sociales. Algo supereditado y no funciona, tiene menos visualizaciones porque nos aparece auténtico y real. Los grandes tiktokers son su cara. Lo que funciona es la espontaneidad. Abogados, historiadores, periodistas, médicos… Cualquiera que tenga algo que aportar, nos da vergüenza pero son las reglas del juego. Es como si quieres ir en patines y no tienes patines, así que debes caminar.

Usted es farmacéutica. ¿Seguimos consumiendo medicamentos solo porque nuestro vecino nos lo dice? ¿Sabemos qué tomamos?Uno de mis objetivos ha sido generar confianza en los tratamientos, en la medicina. Vivimos en un mundo en lo que lo mejor, y es trendy topic, es lo natural como la cicuta. Es mejor porque es natural. Ha habido desconfianza porque los fármacos dan miedo, los efectos secundarios. Muchos consejeros sanitarios hemos sido muy distantes, la bata blanca, la mesa del médico, un objetivo de la cercanía. Por eso me puse Boticaria, de toda la vida, y García que es mi apellido que es el más común de España. Vamos a quitarnos todos los prejuicios que tenemos. Considero a alguien inteligente si le entiendo cuando habla, valoro cuando me hablan sobre arte, tecnología, me hacen simple lo complicado. La gente es receptiva porque los temas son cercanos y transversales a todos. Por ejemplo, la menopausia, todos conocemos a quien la tiene, o la tenemos nosotras, o vivimos con quien la padece...: A priori te puede sonar feo. Había temas que eran intocables, pero los tocas, y ves que tiene audiencia, porque le está interesando a la gente. Hay que tocar los temas que a la gente le preocupan y acercarlos a la ciencia. Lo difícil es que vivimos en un mundo que está polarizado, o es blanco o es negro, y buscamos certezas absolutas. Y la ciencia es lo contrario, es depende...Muchas veces. ¿Sirve esto para esto? Depende. Todo depende de muchas cosas. Cualquier es la mejor crema, depende… La gente es lo mejor. Lo difícil es que la gente entienda que la ciencia es compleja, no podemos llegar a un reducionismo. Hay un interés vital y miles y miles de divulgadores en muchas disciplinas. Cuando creé mi primer blog en 2013 yo era un bicho raro. Y ahora se estudian carreras sanitarias pensando en hacer blogs.

A nadie se le ocurre operarse una rodilla con su cuñado porque es "coach" de rodillas, pues mucho menos tratarse la salud mental

También crece el temario de necesidades ¿no?Sí, la salud mental, antes no tenía ese interés. Era un estigma, un tabú, ahora todos hablamos de eso porque afortunadamente podemos. No es lo mismo el bienestar que tener un trastorno de la conducta alimentaria, la ansiedad del trabajo a la persona que tiene un niño con autismo. No tiene que ver una cuestión con otra. El cerebro lo engloba todo. No es como lo del ojo, estar ciego que tener miopía. Dentro de la salud mental pasa lo mismo. Es muy beneficioso, ayudar a personas que nunca hubieran ido al sicólogo si no es por esto. No hay medicalizar la vida. Las herramientas están bien, pero hay una saturación con personas que tienen trastornos importantes. Y que se está saturando. Todo el mundo tendría que tener acceso. Hay que aprender a relativizar. En lo que soy radical es en que resulta imprescindible acabar con el intrusismo. A nadie se le ocurre operarse de una rodilla con su cuñado, porque es coach de rodillas. Hace falta una persona que haya estudiado 6 años de carrera. Cuando tiene problemas de salud mental, no puede ser el que te trate uno que ha hecho un curso de 3 o 4 meses. Depende del tiempo de abordaje. No hablo de empresa para el liderazgo, la salud mental, el profesional de la salud de verdad. Ni no eres sicólogo o psiquiatra no puedes hacerlo. Se puede agravar, hay mucho intrusismo.

Grabación del programa 'Órbita Laika'. TVE.

¿Cómo es un día en la vida de Boticaria García?No tengo ningún día igual en mi vida. La rutina que tengo en lo personal es que si estoy en Madrid, y ahora lo intento, a las 8 de la mañana voy a El Retiro y jugar a las palas como en la playa. Predicar con el ejemplo hay que hacer ejercicio. Dicho esto, cada día es diferente. Hay días de tele, conferencias, presento eventos, trabajo con empresas, recojo o entrego premios… grabo podcasts. No hay un día igual a otro. Mi marido me dice ¿hoy qué tienes? Él ha sido mi gran supporter, es el primero que me dijo tira palante, yo me reía sola cuando escribía y me dijo: "Ese será bueno porque si te ríes de ti misma". Mucha parte de mi dia a dia no es solo salseo, es el trabajo invisible en el que estoy documentándome. Eso me parece importante porque ese trabajo es fundamental.

¿Qué tiene entre manos que nos sorprenderá?Tengo un libro nuevo, en camino que será muy bonito, enfocado en la alimentación. Porque los temas sobre los que más me preguntan son referidos a alimentacion, comer, perder peso; también la piel, y patologías relacionadas. Hay muchos problemas, de acné, de pelo. Del libro solo puede adelantar que va a tratar de alimentación y que el día a día es un salpichirri.