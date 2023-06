Así es Sergio Bezos, el cómico infiltrado entre el público de 'La Resistencia' que trabajó en 'First Dates'

Sergio Bezos ha ido ganando protagonismo en La Resistencia durante las últimas temporadas, apareciendo a diario en el espacio de Movistar Plus+.

El monologuista es el encargado del pre show de La Resistencia, entreteniendo al público del teatro con sus chistes antes de que comience el espectáculo.

Durante la emisión, Bezos está en el patio de butacas junto a la persona que se sienta en la famosa piscina de bolas del programa e interviene cuando Broncano le reclama.

El cómico forma parte del equipo de humoristas que colaboran con el presentador junto a Pablo Ibarburu, Yunez Chaib o Inés Hernand, aparte de los ya conocidos Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison.

Bezos también participa en las diferentes secciones de La Resistencia, donde es el objetivo de las bromas de sus compañeros, como la ocasión en la que le pegaron con cinta americana a la pared del Teatro Príncipe Gran Vía.

Polémica sustitución

Bezos ocupó el lugar del cómico Jaime Caravaca, que era el anterior animador del público y encargado del pre show, en la 5ª temporada de La Resistencia.

"Esta semana he sido despedido o me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia, programa en el que he estado cuatro años", anunció Caravaca en redes sociales visiblemente enfadado.

Curtido en los escenarios

Sergio Bezos es licenciado en Comunicación Audiovisual y ha trabajado como actor, cómico, guionista y colaborador en diversos proyectos en televisión, radio y teatro.

Pasó por el equipo de First Dates como guionista durante algunas temporadas, compaginándolo con la obra de teatro Capullo quiero un hijo tuyo, interpretando a Puki en la comedia romántica.

También fue guionista y colaborador de Dani y Flo o Gente Viva (Playz) en televisión y en radio, en la 8ª temporada de Yu, no te pierdas nada, en Los 40 principales. En la 9ª, pasó a ser copresentador del programa junto a Ana Morgade.

Sergio Bezos, en 'Yu, no te pierdas nada'. VODAFONE

En la actualidad está realizando una gira por toda España con su show Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad, es su primer espectáculo de Stand Up Comedy.