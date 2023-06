María Teresa Campos celebra un "especial" 82 cumpleaños rodeada de su familia y con una salud muy delicada

El estado de salud de María Teresa Campos es muy delicado. "Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que ella. Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma", detalló su hija mayor, Terelu.

La colaboradora se sinceró sobre cómo trata de controlar sus sentimientos delante de su madre para no generarle más "sufrimiento", algo que a ella le cuesta "un dolor".

Entre las noticias que tanto Terelu como Carmen Borrego sí han compartido con su madre se encuentra el nacimiento de su primer bisnieto, hijo de José María Almoguera. "Sí lo sabe, se puso contentísima y quería que se lo llevaran para conocerlo", ha explicado la hija mayor de María Teresa Campos, quien dijo de ella que no iba a ocultar que "es evidente que su madre "tiene un deterioro cognitivo importante".

"Que ahora mismo nos reconozca es mucho", dijo, por su parte, su otra hija, Carmen Borrego, desatando todas las alarmas.

En esas ha llegado la celebración de su 82 cumpleaños. Y ha sido su nieta, Alejandra Rubio, la que ha desvelado en parte cómo ha sido este día. Así, confirmaba en Fiesta que su abuela estaba feliz.

"Ha sido muy especial, en familia. Muy contentos", reconocía la joven colaboradora. Además, desvelaba que la comunicadora había estado arropada por toda la familia: Terelu Campos, y su padre, Alejandro Rubio; sus tíos, Carmen Borrego y José Carlos Bernal; su prima, Carmen Almoguera, y una amiga íntima de la familia. "Como todos los años hemos estado juntos, ella super feliz. Es lo que te puedo decir", ha señalado, sin dar más detalles.