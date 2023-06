Sánchez arranca la precampaña en su ciudad fetiche y pide concentrar en el PSOE todo el voto de izquierdas contra Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha arrancado este domingo la precampaña electoral llamando a "concentrar" el voto progresista en su formación el próximo 23-J para evitar el "papelón" de un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y garantizar que España "avance cuatro años más".

Lo ha trasladado en un acto en Dos Hermanas (Sevilla), ciudad significativa para Sánchez al ser donde comenzó su carrera a la Secretaría General del partido en 2017. Ahora, en el principal mitin de este tipo desde que convocó las elecciones generales, ha asegurado que tiene "más fuerza y más ganas que nunca" para "ganar" las próximas elecciones generales" y "parar a la derecha y la ultraderecha".

"Aquí, en Dos Hermanas, donde empezó esta aventura maravillosa os digo que no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, España no se lo merece", ha añadido mientras advertía que "el viaje debe continuar" para que "no pisoteen" los avances de esta legislatura. De este modo, ha reivindicado su intención de frenar a PP y Vox para garantizar que el país "avance cuatro años más y no retroceda cinco, diez o cuarenta años".

Por ello, ha apelado a la concentración del voto útil en su partido, puesto que, a su parecer, en las urnas se decidirá entre "la papeleta del PSOE o el papelón" de un gobierno del PP con Vox. "Si la España progresista se moviliza y concentra todo su esfuerzo en el PSOE, garantizaremos que España siga creciendo cuatro años más", ha asegurado.

El líder de los socialistas ha trasladado ante los 3.500 asistentes, según el recuento de los organizadores, que las próximas elecciones generales no son una "mera contienda" entre partidos y que la lección de las pasadas elecciones autonómicas y municipales demuestra que es necesaria la unión de los votos en torno al PSOE.

"Hay que salir a votar en masa el 23J, con la convicción de que vamos a ganar, de que vamos a ser la primera fuerza política, porque tenemos proyecto, argumentos y equipo", ha agregado a la vez que ha defendido que el PSOE es "la primera fuerza política progresista capaz de parar en Europa a la derecha y a la ultraderecha el próximo 23 de julio".

Sánchez afea a Feijóo sus "excusas" para no debatir

La concentración del voto de la izquierda es el primero de los ejes de la estrategia del PSOE, el segundo, el duelo directo con el líder del PP. Así, Sánchez ha recriminado a Feijóo sus "excusas" a la propuesta que lleva emplazando dos semanas de realizar debates cara a cara.

"¿Sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha", ha sostenido el secretario general del PSOE. A un mes de las elecciones, ha insistido, no se conoce "cuál es su proyecto económico y cuál es su ministro o ministra encargado de los asuntos económicos", como tampoco al resto de ministros "salvo al aspirante a vicepresidente, que es Santiago Abascal".

A juicio de Sánchez, el líder de la oposición se equivoca, alegando que "la democracia son debates, no monólogos", así como también es "el contraste de datos, de argumentos, no de bulos, de desinformación como estamos viendo durante estos últimos años", ha abundado.

"La democracia son propuestas y no insultos. Aquel que no quiera debatir no merece la confianza de los ciudadanos, porque esconde algo, porque no quiere dar la cara", ha apostillado.

En esta simbólica localidad andaluza Sánchez ha estado arropado por una decena de ministros socialistas de su Gobierno y de dirigentes del partido de todo el país. En concreto, ha estado rodeado, entre otros, por la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero -que encabeza la lista socialista al Congreso por Sevilla-; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Pilar Alegría, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

También han asistido el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, quien ha abierto el turno de intervenciones un día después de tomar el bastón de mando para afrontar su segundo mandato como regidor gracias a que el PSOE lograra la mayoría absoluta en esta localidad, en la que los socialistas llevan gobernando de manera ininterrumpida desde 1983.