La confesión de Pablo Motos a Tamara Falcó sobre su boda: "Lo reconozco"

Falta menos de un mes para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y poco a poco se van conociendo nuevos detalles sobre el enlace, especialmente en lo que se refiere al vestido de la novia, sobre el que ha hablado Falcó esta semana en El Hormiguero. La intriga en torno al vestido ha terminado por llegar también al propio Pablo Motos, que ha hecho una confesión en el programa que ha sorprendido a todos.

"Te reconozco una cosa, Tamara. Es la primera vez en mi vida que estoy deseando ver un vestido de novia. Nunca me han llamado la atención", se ha sincerado Motos.

La curiosidad que ha despertado en el presentador venía alimentada por la forma en que Tamara Falcó ha contado, sin entrar en muchos detalles, cómo está siendo la laboriosa confección del vestido, que en palabras de la hija de Isabel Preysler "nos está quedando súper bonito".

"Me impresionó mucho que estuvieran trabajando 19 personas en los encajes del vestido, estoy muy agradecida al equipo de Carolina Herrera por el esfuerzo que están haciendo para tener el vestido en un mes", ha manifestado a continuación la colaboradora del programa.

"Espero que cumpla la expectación", ha admitido la marquesa de Griñón tras la confesión de Pablo Motos. "Para gustos los colores, pero a mí me gusta", ha dicho emocionada.

"Eso pasa siempre en las bodas, con los vestidos y con todo. Al final te tienes que casar con lo que te dé la gana, porque siempre habrá alguien que critique algo", ha comentado al respecto Juan del Val.

En este sentido, Falcó ha confesado lo "raro" que le resulta verse con el vestido de novia. "Es raro de repente ser tú esa persona, es rarísimo. Veía la imagen y decía: 'Soy la novia', se está haciendo todo real", se ha sincerado.

"¿Eres consciente de que te quedan tres semanas?", ha apurado el presentador a Tamara Falcó, provocando la reacción de Juan del Val: "¿Tres semanas solo? Me he puesto nervioso yo", ha dicho entre risas. "Pues no te digo las 19 personas que están ahí cosiendo, día y noche", ha bromeado Falcó.