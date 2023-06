Tu horóscopo diario: domingo 18 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 18 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy Neptuno se encuentra en mal estado cósmico y eso tendrá como consecuencia el peligro de que comiences el día lleno de ilusiones y con la seguridad de que todo va a salir fenomenal y, sin embargo, al final te acabes encontrando una situación muy diferente. Riesgo de sufrir desengaños, aunque no serán importantes.

Tauro

Vas a encontrarte un día complicado y difícil, con algunos problemas que ya te esperabas a los que se unirán otros que se van a ir añadiendo, relacionados casi todos con tu vida afectiva o familiar. No es buen momento para tomar iniciativas o tener un gran protagonismo. Tendencia a la melancolía o bajones emocionales.

Géminis

Has puesto tu corazón en una persona que no es como la imaginas y cualquier día te llevarán un doloroso desengaño, y ese día podría ser hoy. Eres muy inteligente, pero cuando es tu corazón quien toma el mando muchas veces actúas como si tuvieras una venda en los ojos. Hoy verás como sueños y realidad son opuestos.

Cáncer

Hoy es un día muy positivo para ti, incluso feliz, porque vas a tener noticias de algo que esperabas con gran deseo, o de un ser querido que estaba muy lejos en el tiempo o en la distancia. Una gran ilusión se te hace realidad, y además no esperabas que iba a ser hoy. Poco a poco te vas adentrando en una época cada vez mejor.

Leo

Debes calmarte y tener paciencia porque hoy te vas a llevar alguna o algunas decepciones de aquellos a los que más quieres y apoyas, descubrirás que sus intenciones no siempre son todo lo nobles que tú esperarías. Es un baño de realidad que en estos momentos necesitas aunque no deseas tenerlo. Más adelante te alegrarás.

Virgo

Hoy, más que nunca, te vas a meter dentro de tu mundo haciendo una serie de trabajos que te agradan, ya sean domésticos o de otro tipo y te aislarás de las cosas que están pasando en el exterior. Cuando estás ocupado en tus tareas, ya sean laborales o vocacionales, te sientes verdaderamente feliz, o por lo menos te sientes útil.

Libra

Penas o desengaños en el amor o la amistad, una gran decepción de alguien a quien has querido mucho, o al menos tú la vas a vivir como tal, quizás la otra persona vea las cosas de otra manera, incluso muy distinta a la tuya. Por fuera reaccionarás muy bien y con mucho control, aunque por dentro te podrías sentir bastante mal.

Escorpio

Un aspecto negativo de Neptuno va a hacer que saques al exterior ese Don Quijote que hay dentro de ti. El problema es que podrías luchar y arriesgar mucho por algo o alguien que realmente no lo merece, y si no lo ves ahora lo verás más adelante con toda seguridad. Hoy sentirás como la pasión te domina, pero no te conviene.

Sagitario

Gran actividad, intenso deseo de hacer cosas, incluso viajar o tomar contacto con la naturaleza, el mar o la montaña. Hoy no te vas a poder estar quieto y podría ser un día estupendo para la práctica de los deportes. Pero ten precaución porque también hay riesgo de lesiones o pequeños accidentes, calma un poco tus ánimos.

Capricornio

Hoy te sentirás muy contento e ilusionado, todo está saliendo como tú deseas y estás a punto de conseguir algo por lo que llevabas luchando mucho tiempo. Pero procura ver todas estas cosas con la cabeza porque en estos momentos Neptuno está afligido y los sueños van, por un lado, pero la realidad por otro muy distinto.

Acuario

Nada hay para ti más duro o doloroso que el que te decepcione un amigo o se aproveche de ti, y hoy tienes mucho peligro de que te suceda algo así, o algo que quizás tú interpretes de ese modo, aunque quizás no sea para tanto. También es cierto que muchas veces pides demasiado de las demás personas, debes reflexionar.

Piscis

Hoy Neptuno, tu planeta regente, se hallará poderoso pero también afligido. Sin embargo, en cualquier caso, para ti va a ser muy positivo porque te ayudará a sacar tu lado más humano y espiritual y también estarás mucho más intuitivo de lo que es normal. Te va a ayudar a superar un desengaño en el amor o la amistad.