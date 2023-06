Belén Esteban recuerda su pasado con las drogas y lo "duro" que fue Jorge Javier Vázquez con ella

Belén Esteban ha vuelto a enfrentarse al polígrafo por última vez en Viernes Deluxe. Tras haberse sometido un total de once veces a la máquina de Conchita, la tertuliana ha hecho un recuento de todos estos años en la televisión.

Así, ha reconocido que no se arrepiente de haber hablado de las adicciones que tuvo en el pasado. Recordando cómo fue aquella época en la que tuvo que alejarse de la televisión por estar absorbida por las drogas, Esteban consideró que contando su proceso pudo ayudar a muchas personas que tal vez se encontraran en su misma situación.

Tras realizar un tratamiento de desintoxicación, en octubre de 2013 volvió a los platós con una entrevista en el Deluxe. Más de tres millones de personas vieron el programa, pero lo que ningún espectador ni colaborador se esperaba era que Belén Esteban fuera a revelar el verdadero motivo por el que llevaba meses fuera de los focos.

"Voy a contar una cosa que creo que sabéis muy poquitos", avanzó Esteban este viernes. "Cuando volví al Deluxe dirigía Carlota Corredera. Yo llevaba entre siete y diez meses fuera de la tele. Entonces ellos, Carlota y Jorge Javier pensaban que iba a contar que había estado descansado porque me sentía muy agobiada [...], pero, sin que nadie lo supiera, dije el problema que había tenido", reconoció.

Y es que el día que lo contó no estaba previsto que lo desvelara delante de cámaras. Sin embargo, cuenta que cuando vio a Raúl Prieto sintió que tenía que confesar su adicción a la cocaína. "Me sentí orgullosa porque me sentí liberada", ha explicado.

"Nadie sabía lo que iba a contar. La cara de Jorge Javier era un poema, y Carlota tiró todos los vídeos que tenía escaletados", detalló al comentar que la directora del programa tuvo que dejar atrás el guion para centrarse en las declaraciones que estaba dando.

A pesar de todo, Belén asegura que no se avergüenza: "Es una etapa mala que pasé en mi vida y tuve mucha ayuda". Por ello, agradece a todas las personas que la ayudaron a salir adelante. "No podía más. Me miraba al espejo y decían 'quién soy'. Hay personas que me salvaron. Óscar, Raúl, Carlota, Jorge Javier..."

Precisamente, este último fue "muy duro": "Jorge fue muy duro conmigo, no confiaba. Me decía que me iba a morir. 'O dejas las drogas o te mueres', decía. Y Raúl también fue duro, pero me decía cosas en las que llevaba toda la razón".

Sobre si ha vuelto a caer en las drogas, Belén Esteban se mostró tajante. "No me he vuelto a meter una raya de cocaína en mi vida. No lo haré nunca, ¿sabéis por qué? Porque yo encontré la felicidad cuando salí de las drogas", afirmación que corroboró el polígrafo.