El PP recupera la alcaldía de Sevilla, donde José Luis Sanz gobernará con mayoría simple

José Luis Sanz (PP) ha sido proclamado este sábado como nuevo alcalde de la ciudad de Sevilla, una importante plaza para los populares, que la recuperan tras ocuparla por última vez entre 2011 y 2015 con Juan Ignacio Zoido al frente, y que gobernará en mayoría simple y con acuerdos puntuales con Vox.

Con los 14 votos del Grupo popular de los 31 concejales del Ayuntamiento sevillano, Sanz ha sido elegido al encabezar la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, ya que todas las formaciones han votado a su propia candidatura, aunque han sido 30 los ediles que han asistido, al sufrir problemas personales uno de los de Con Andalucía, Ismael Sánchez.

El socialista Antonio Muñoz, primer edil saliente, ha recibido los 12 votos del Grupo del PSOE; Cristina Peláez, de Vox, ha recibido los tres votos de su fuerza y Susana Hornilo, candidata de la coalición de izquierdas promovida por Podemos e IU, ha obtenido su propio apoyo.

Dado el caso, la candidatura de Sanz ha prevalecido al no mediar ninguna candidatura con mayoría absoluta en el pleno y ser la suya la de mayor respaldo electoral, siendo así proclamado como nuevo alcalde y alzando el bastón de mando de la capital andaluza, en este pleno al que ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno.

En su discurso de investidura, Sanz ha subrayado que se inicia "una nueva etapa en la que el apoyo, la colaboración, el entendimiento, la cooperación y las sinergias con la Junta de Andalucía van a suponer un auténtico revulsivo" para el desarrollo y el crecimiento de Sevilla.

"Mi motivación es máxima porque Sevilla es una ciudad que despierta expectativas inabarcables y concentra un potencial que no se puede cuantificar", ha remarcado.

Se ha definido como una persona que detesta "la desorganización, la dejadez y la improvisación", y ha avanzado que su modo de trabajar se parecerá al que aplicó 14 años al frente del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), un modelo "de trabajo intenso, con el mejor equipo, cercano al vecino y planificado al milímetro para que nada falle, y si falla tener prevista la solución".

Todo consiste, ha dicho, "en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", y se ha marcado como prioridad, entre otras cosas, la limpieza de la ciudad, "un grave problema que no podemos demorar más", ya que "la ciudad más bonita del mundo no puede seguir siendo la ciudad más sucia de España".

Por su parte, el alcalde saliente, Antonio Muñoz (PSOE), ha dicho que Sanz asume el cargo "con el reto de controlar que la ciudad no se pare, que no haya retrocesos, que la ciudad siga avanzando", y sobre su trabajo desde la oposición ha señalado: "Nos va a encontrar siempre dispuestos al diálogo, no entendemos otra forma de hacer política, y creo que lo hemos demostrado".

Ha avisado de que el PP no debe llegar a "acuerdos con la extrema derecha" contra "los avances en políticas LGTB o contra el cambio climático".