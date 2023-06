Secuestraron a su hija de tres años y la encuentra 27 años después

Una madre se ha reunido con su hija 27 años después de que fuera secuestrada en parque en México cuando era una niña pequeña de tan solo tres años de edad.

Madre e hija se han reunido después de que una pista ofrecida por unos vecinos ayudara a Juana a saber que los secuestradores no eran su verdadera familia.

Los secuestradores le dieron a la pequeña una nueva identidad y edad, ya que le dijeron que su cumpleaños era el día en que la secuestraron, el 1 de octubre de 1995, en lugar del 16 de junio, tres años antes.

Lorena había llevado a sus tres hijos al Bosque de Chapultepec, uno de los parques más grandes de la Ciudad de México, con su esposo y su cuñada. La madre dijo: "No sé si fue una corazonada de madre, pero supe en ese momento que me acababan de quitar a mi hija".

Rocío dijo que sintió que alguien la agarraba por la cintura y luego se despertó en la casa de unos extraños. Estaba rodeada por tres niños pequeños que según le dijeron, ahora eran sus nuevos hermanos.

Años después de su secuestro, los vecinos de la familia le dijeron a Juana que ellos no eran sus verdaderos padres. Fue el esposo de Rocío quien más tarde la convenció de investigar sobre las niñas desaparecidas.

La mujer encontró una foto de una niña que se parecía mucho a ella cuando era más joven. "Había un parecido físico tan fuerte que me dije a mí mismo 'soy esa chica'".

Una de las hijas de Lorena, María José, vio una foto en las redes sociales años después de la pequeña Juana: Rocío la había publicado en internet en un intento por encontrar a su verdadera familia.

Se pusieron en contacto y finalmente pudieron reencontrarse. "No podía creerlo. Cuando abrí la puerta, me detuve y ella entró. Ese abrazo después de 27 años... Ella me vio y me dijo 'tú eres mi madre'. Le respondí 'sí, y tú eres mi hija'.

Después de su reencuentro, Lorena dijo: "Perdí a una niña de tres años y encontré a una mujer de 30".