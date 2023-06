Rusia da un paso más y coloca sus primeras armas nucleares en Bielorrusia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este viernes la llegada de las primeras armas nucleares tácticas a Bielorrusia en un contexto donde las tropas ucranianas parecen no están teniendo que esperaban en su contraofensiva. Las reacciones ante esta medida no se han hecho esperar y rápidamente EEUU ha calificado esto como una "provocación", a la par que la OTAN ultima los planes de defensa.

Esta noticia ha hecho saltar las alarmas en las oficinas de la OTAN, pues el un principio el despliegue del armamento nuclear ruso estaba previsto para el 7 u 8 de julio. Sin embargo, Putin detalló que esto solamente "se trata de una medida de disuasión", según recalcó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

De igual manera, el jefe del Kremlin también quiso matizar que se trata de una posición que han tomado para prepararse en caso de que hubiese una amenaza a la integridad territorial, la independencia, la soberanía y la existencia del Estado ruso. Así pues, Putin afirmó contar con "una ventaja competitiva" de armas nucleares respecto a la OTAN, algo que, a su juicio, les otorga superioridad.

También ha sacado pecho aseverando que las tropas rusas "son capaces de atacar Kiev en cualquier momento", pero ha destacado que "no lo hacen por diversos motivos". Además, ha predicho que los cazas F-16 enviados a Ucrania "acabarán ardiendo como los tanques Leopard".

En la misma línea, el presidente bielorruso y socio de Putin, Alexander Lukashenko, advirtió el pasado martes de que no dudaría en hacer uso de estar armas nucleares si sucediera una hipotética agresión que pudiera poner en peligro a su país. "Dios no quiera que tenga que tomar la decisión de usar estas armas en tiempo modernos. No dudaremos si hay una agresión contra nosotros".

EEUU lo tilda de "provocación"

Por su parte, EEUU ha calificado la medida rusa como una "provocación", como así ha espetado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. De igual manera, también ha dicho que esta cesión por parte de la soberanía bielorrusa es una "decisión irresponsable"

"Seguiremos monitoreando la situación de cerca y de forma cautelosa. No tenemos ningún motivo por el que reajustar nuestra política nuclear. No hay indicios de que Rusia se prepare para usar las armas", dijo el responsable de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa.

Frente de batalla

En cuanto a la situación en el frente de batalla, la contraofensiva ucraniana no parece seguir los pasos que se esperaban. Según ha informado este viernes Vladímir Putin, las tropas de Zelenski están sufriendo masivas pérdidas. A pesar de esto, Kiev ha afirmado que sus combatientes continúan avanzando en Bajmut.

Así pues, el presidente ruso declaró que las fuerzas ucranianas han llegado a la primera línea de defensa rusa en algunos sectores, pero sin poder conseguir "ningún resultado" y al precio de poner en riesgo sus reservas estratégicas.

"En cuanto a los vehículos y equipos (bélicos), vemos que cada vez pierden más. Son 186 taques perdidos y 418 vehículos blindados", aseguró Putin, que situó la relación de bajas entre ambos bandos en 10 a 1 a favor de Rusia.

La radiografía de la situación ofrecida por Putin contrasta radicalmente con la de los portavoces de Kiev. La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, dijo recientemente que Rusia perdía 5 y 8 veces más hombres que Ucrania, dependiendo de la zona del frente.

Las autoridades ucranianas han informado hasta ahora de la recuperación, por parte de su ejército, de siete pueblos y de un centenar de kilómetros cuadrados de territorio hasta ahora bajo control de las tropas rusas en Donetsk (este), en Zaporiyia (sur) y en la intersección de ambas regiones parcialmente ocupadas por Moscú.

La OTAN avanza en sus planes de defensa

Por otra parte, la OTAN continúa con sus planes de defensa. Este viernes la organización ha concretado nuevos planes para reforzar la disuasión y defensa, con la intención de poner en activo más de 300.000 efectivos. No obstante, esta medida tendrá que esperar hasta la próxima cumbre de la organización en Lituania el próximo mes de julio.

"Por primera vez desde la Guerra Fría estamos conectando plenamente la planificación de nuestra defensa colectiva con la planificación de nuestras fuerzas, capacidades y mando y control", afirmó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de una reunión de dos días de los ministros.

Esta ha sido la premisa en la última reunión antes de la cumbre. se ha centrado en los preparativos de las decisiones que podría ver la luz en Vilna, capital lituana. Entre estas se incluirán las que apuntalarán el apoyo a Ucrania para que pueda seguir combatiendo la invasión rusa.

Stoltenberg explicó además que desarrollarán un programa reforzado de maniobras y que estarán encaminados en "defender cada centímetro de territorio aliado contra cualquier amenaza". El político noruego destacó que los ministros también acordaron un nuevo modelo de rotación para la defensa aérea y antimisiles, que "garantizará que los recursos se utilicen de la manera más eficaz” y que “podamos pasar sin problemas de la vigilancia aérea a la defensa antiaérea".