Muere un niño de cuatro años en Italia por un derrame cerebral fulminante

Un menor de cuatro años falleció el pasado lunes debido a un derrame cerebral fulminante que acabó con su vida en menos de 24 horas. Su nombre era Evan Giroletti y era natural de Brescia, una ciudad ubicada en el norte de Italia. Los médicos del menor han indicado que "el ictus es muy raro entre los niños" y que de hecho muchos pediatras llegan a jubilarse sin haber tratado nunca a un paciente con esta enfermedad, según recogió el Corriere della Sera.

Los malestares de Evan comenzaron el mismo día que falleció. Manifestó tener fuertes dolores de cabeza y también empezó a vomitar. Por esta razón, las maestras de su guardería se pusieron en contacto con su madre, quien retiró al menor y lo llevó a casa a descansar. El menor se sintió mejor tras haber descansado, pero durante la tarde perdió el equilibrio y se cayó, motivo por el cual su madre lo llevó al hospital.

Tras realizarle una tomografía en el hospital de Esine de Brescia, los médicos se dieron cuenta de que el menor había sufrido un ictus. Posteriormente el menor fue trasladado al Hospital Civil de Brescia, donde finalmente falleció.

El suceso ha consternado no solo a su familia sino también a todo el país, ya que, tal y como afirmaron los doctores el menor, resulta muy extraño que un niño tan pequeña sufra un ictus. Evan era el menor de cinco hermanos y su padre, desconsolad, todavía no logra comprender los hechos. "Me sigo preguntando por qué nos pasó esto, por qué la muerte me lo arrebató".