Kiko Matamoros explica por qué no estuvo en la última entrevista de 'Mari Carmen y sus muñecos' en el 'Deluxe': "Tenía mal carácter"

Sálvame ha comenzado su misión de este viernes con la triste noticia del fallecimiento de 'Mari Carmen y sus muñecos'. El programa, además de dar el pésame, ha investigado la extraña muerte de la cómica.

De momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento, pero todo apunta a una caída. Los colaboradores han recordado la actitud de la humorista, pues no era especialmente una mujer agradable, al menos en televisión.

Por ello, han hablado de la última entrevista que María del Carmen Martínez-Villaseñor concedió en el Deluxe, hace tan solo un par de meses, y Kiko Matamoros ha querido abordar la razón por la que no quiso participar.

"Yo me negué a sentarme y pedí permiso para no hacerlo, porque me la hubiese llevado por delante", ha explicado el colaborador. "Era una mujer con muy mal carácter", ha recordado.

Matamoros ha detallado entonces cómo fue aquella entrevista, sin dar nombres de las afectadas: "Hizo llorar a una compañera tres veces por un trato vejatorio, y me sentó como una patada lo que vi".

"Pidió que Jorge Javier Vázquez que la entrevistara sola, lo hizo y luego participaron los compañeros muy brevemente. Y se quejó cuando salió", ha añadido el colaborador. "Fue una noche complicada, pero Jorge la supo llevar. Trajo a los muñecos y no se podían tocar", ha recordado también María Patiño.