El emotivo homenaje a Gemma Cuervo y su declaración de amor al teatro: "Los dos amores de mi vida son Fernando y el teatro"

Gemma Cuervo, una de las actrices más prestigiosas del ámbito teatral en nuestro país, fue homenajeada por su trayectoria este jueves en la sede de 20minutos, donde la productora madrileña Secuencia 3 presentó las nuevas obras que se estrenarán en la temporada 2023/2024. Entre ellas está La Celestina, obra que la intérprete protagonizó en el año 2012, y que ahora representará la actriz Anabel Alonso.

El momento más emotivo de la gala fue la intervención de Cuervo sobre el escenario, donde dio las gracias por el cariño recibido en todo este tiempo. "Gracias por quererme y por este aplauso. Y gracias por estar juntos, porque nos guste tanto el arte. Amamos el alma del espectador, amamos lo que no podemos tocar siquiera", expresó.

Cuervo también se acordó de su marido, el actor Fernando Guillén, para el que tuvo unas cariñosas palabras: "El amor de mi vida ha sido Fernando Guillén, que falleció, desgraciadamente, para todos nosotros, y el teatro. Así de claro".

"La magia del teatro son las almas que se conectan, las del escenario con el público, que, de repente, aunque no se da cuenta, ya está conectado con el alma del actor", apuntó Cuervo, que animó a la gente a asistir al teatro, "un excelente entretenimiento cultural". "En él el alma se expande. Si no viajas, da igual. El teatro es como un viaje dentro de casa, en la ciudad", zanjó.

A la ceremonia también asistió la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, que no dudó en subir al escenario para transmitir un mensaje de admiración a su madre: "Quiero decirle a mi madre que la quiero. Como una hija orgullosa que ha tenido a un referente y una luz por los pasillos de su casa, me ha puesto el nivel muy alto. De ella he aprendido que en esta profesión hay que perseguir la excelencia".

En cuanto a las obras teatrales de Secuencia 3 para esta temporada, se encuentran también La Profesora, protagonizada por Isabel Ordaz y Marcial Alvarez; Las Guerras de Nuestros Antepasados, protagonizada por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso; La Curva de la Felicidad, protagonizada por Gabino Diego; con Por Fin Solo de Carles Sans, Aristófanes y El Rey que fue del Joglars y con el monólogo de Pablo Carbonell. Además, en 2024 estrenará La Regenta, que será dirigida por Helena Pimenta, y contará con actores como Joaquín Notario y Jacobo Dicenta, entre otros.