Nuria se encontraba en el metro de Barcelona cuando, de pronto, su mano quedó atrapada por una de las puertas del vagón. El conductor, que no miró por el retrovisor para comprobar que algo no andaba bien, puso el convoy en marcha arrastrando a Nuria por el andén de la estación.

Ahora, tras doce operaciones, la mujer de 70 años pide que se haga justicia. Este viernes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Nuria, quien ha destacado que recuerda "poca cosa" del accidente, pues perdió el sentido y, además, estuvo en coma inducido en el hospital.

"Yo solo recuerdo que iba a entrar, puse el brazo, se cerraron las puertas y yo intenté quitar el brazo y no pude. El metro se puso en marcha y lo que se ve en el vídeo", ha comentado la mujer que, además, ha confesado que nunca ha visto el vídeo del accidente porque "se pone muy mal".

Asimismo, ha destacado que no ha vuelto a coger el metro porque le "da mucho miedo" este transporte público tras el terrible accidente: "Se me quemó toda la pierna, se me rompieron el tobillo, la rodilla y la cadera. En el hospital me hicieron curas para las quemaduras y después me pusieron una cadera. Me han puesto tres caderas y se han infectado, entonces, no puedo tener cadera".

Además, Nuria ha agregado que pasó siete meses en el hospital en reposo absoluto y ahora puede desplazarse gracias a una scooter y cuenta con una persona que la ayuda todo el día. En cuanto a la culpa de su accidente, ha recalcado que no sabe quién fue el responsable: "Yo puse la mano porque pensaba que las puertas se iban a abrir. Yo no me fío, ahora no me fío porque mira...".

Finalmente, Nacho Abad ha querido saber por qué ha pedido una indemnización de 400.000 euros, a lo que la mujer ha apuntado que ese tema lo llevan sus abogados: "Hemos calculado lo que yo pueda necesitar para una persona que me esté ayudando en casa. Ahora, más o menos, tengo 70 años, pero no sé cómo estaré cuando sea más mayor".