La graduación de Irene Urdangarin ha generado un gran revuelo en nuestro país, pues parte de la familia del rey se habría reunido en Ginebra para asistir al evento. Esta sería la tercera vez que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ven las caras tras su ruptura y con el divorcio aún sin firmar.

Además, en caso de acudir el rey emérito, que según Vanitatis habría llegado a España acompañado de Froilán, esta sería la primera ocasión en la que Juan Carlos I coincidiría con Iñaki Urdangarin desde el anuncio de la infidelidad y la decisión de divorciarse de Cristina.

Por ello, un equipo de El programa de Ana Rosa capitaneado por Pepe del Real se ha trasladado a Ginebra con el objetivo de captar estas imágenes en exclusiva. Así, han logrado algunas imágenes de los miembros de la familia del rey de España, aunque los miembros de seguridad se han esforzado en taparlos con paraguas para dificultar el trabajo de la prensa.

Tras informar de que la familia estaría disfrutando de un almuerzo en el hotel en el que se alojan, el matinal ha seguido comentando otros temas de la actualidad social de nuestro país hasta que, de pronto, Pepe del Real ha pedido paso para emitir las imágenes de Iñaki Urdangarin, su madre y sus hijos abandonando el hotel.

Sin embargo, de nuevo, los miembros de seguridad han tratado de dificultar a los periodistas en el ejercicio de sus funciones. Así, han vuelto a tapar con enormes paraguas a Iñaki y Claire, madre del exduque de Palma, mientras entraban en un vehículo. Una actuación que, desde el plató del matinal, Patricia Pardo ha calificado de "lamentable, ridículo e innecesario".

Asimismo, Pepe del Real se ha encontrado muy incómodo mientras trataba de hacer su trabajo y, aunque no ha querido especificar si se trataba de miembros de seguridad del hotel o de la familia del rey, sí se ha escuchado cómo discutía con uno de ellos advirtiéndole: "Oiga, no me toque. Que no me toque, estoy trabajando".