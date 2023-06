Iñaki Urdangarin ya está en Ginebra para la graduación de su hija Irene, donde se encontrará dos años después con Juan Carlos

La menor de los Urdangarin, Irene, que acaba de cumplir 18 años, ha conseguido lo que parecía imposible hace dos años, cuando sus padres se separaron y se rompió toda vinculación de su padre, Iñaki, con sus exsuegros: que su madre, la infanta Cristina, su padre, Iñaki, y su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, se reúnan en una gran celebración festiva con motivo de su graduación tras finalizar el bachiller. La consigna de Cristina e Iñaki es tener la fiesta en paz, por el bien de sus hijos, especialmente de la homenajeada.

La joven ha concluido sus estudios en la Escuela Internacional de Ginebra (Suiza), ciudad a la que han llegado toda la familia Urdangarin, incluyendo a la madre de Iñaki, Claire Liaebert, y la hija de la infanta Elena, Victoria Federica, prima hermana de Irene. Todos ellos se han encontrado en un coqueto hotel del centro de la ciudad, Des Bergues.

En este mismo establecimiento, no muy grande y bastante familiar, celebró Pablo Urdangarin también su graduación en 2018, con lo que el lugar se ha convertido en una especie de santuario de reencuentros.

Irene Urdangarin junto a Victoria Federica en 2018 Europa Press via Getty Images

El fin de los estudios académicos de Irene coincide con su reciente mayoría de edad y el cumpleaños, hace tres días, de su madre, motivos más que suficientes para que las dos familias se encuentren y disfruten de unas horas en compañía y armonía.

Irene se graduará en una ceremonia por la tarde, en la que no hay limitación de invitados por parte de los estudiantes y a la que no se sabe si acudirá el emérito por la dificultad de acceso que presenta la Escuela Internacional. El acto se desarrollará en una especie de plaza central, rodeada de escaleras, como un antiguo foro romano.

Se prevé que después del acto académico, toda la familia acuda a cenar al mismo hotel Des Bergues. No se espera que acudan los reyes y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El único acto de la agenda oficial de Felipe VI ha sido la jura o promesa ante la Bandera de personal civil que en el Acuartelamiento de la Guardia Real, El Rey, en El Pardo, a escasos kilómetros de donde reside toda la familia real.

Difícil que se produzca este encuentro en el día de hoy. ARCHIVO

La Casa del Rey no informa de actos que no pertenezcan al ámbito oficial, por lo que no hay confirmación de que los reyes asistan o no a la graduación de su sobrina. Fuentes de este organismo señalan a 20minutos sin más que no les consta.

La infanta Cristina llegó ayer a Ginebra en compañía de su hija Irene y de su hijo Miguel, de 21 años. Ella iba en primera clase, sin nadie en los dos asientos situados a su lado, donde colocó el bolso. Sus hijos iban en clase turista. Los mayores, Pablo y Juan, han llegado con su padre Iñaki, su abuela paterna y su prima Victoria Federica esta mañana a la ciudad.