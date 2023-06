Los nuevos proyectos de Kiko Matamoros y Marta López Álamo tras el fin de 'Sálvame'

El inminente fin del programa estrella de las tardes de Telecinco, Sálvame, ha puesto en jaque el futuro de muchos de sus colaboradores, quienes han tenido que reinventarse y buscar nuevas vías para su día a día.

Kiko Matamoros, uno de los rostros más icónicos del espacio, ha regresado de su luna de miel con Marta López Álamo justo a tiempo para dar despedirse del espacio, cuya última emisión será el próximo 23 de junio. Es por ello que, ahora, el colaborador ha desvelado a Lecturas cuáles serán su nuevos proyectos futuros tras el final de Sálvame.

El padre de Diego Matamoros ha revelado que se pondrá a trabajar a partir de septiembre, mes en el que pondrá en marcha varias ideas que ya tiene en mente. "Se trata de un proyecto de diseño de muebles que tengo que terminar de perfilar con otros socios", ha explicado y, además, ha revelado a la revista que se plantea escribir de una vez por todas y publicar un ejemplar.

Los proyectos de Kiko Matamoros y Marta López Álamo tras el fin de ‘Sálvame’ 👇 #ExclusivaLecturashttps://t.co/rw5dODvYlJ — Lecturas (@Lecturas) June 16, 2023

"Una novela. No escribiría nunca una biografía porque me tendría que llevar por delante a un montón de gente. No me apetece contar intimidades", ha confesado a la ya citada publicación.

Su esposa, la modelo de 26 años, también tiene en mente otros proyectos, pero fuera del país. "Hasta ahora he antepuesto mi vida personal a mi trabajo, era lo que me hacía feliz", ha explicado la granadina y ha añadido que, tras su boda y después de conocer el fin de Sálvame, su vida ha dado un giro de 180 grados. "Tengo muchas ofertas para irme fuera", ha desvelado a Lecturas.

Lo cierto es que no es la primera vez que la pareja de Kiko Matamoros recibe propuestas para trabajar en el extranjero. Sin embargo, la apretada agenta del colaborador provocaba que ella se lo pensase. No obstante, el fin del espacio cambia todo. "Estoy tramitando el visado para trabajar fuera por temporadas", ha expresado.

Hasta ahora, no se sabe si Kiko Matamoros volverá a formar parte de la pequeña pantalla, algo que no es de extrañar debido a la fraguada trayectoria del televisivo. De hecho, no sería sorpresa que la cadena contara con su rostro para los próximos programas.