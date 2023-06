Ibai Llanos estalla después de que le den por perdido un partido de su equipo de eSports por problemas de conexión: "Me piro"

Ibai Llanos ha mostrado un gran enfado en su último directo, en el que tenía pensado retransmitir un partido de su equipo, KOI, en la séptima jornada de la Superliga de LoL.

La LVP ha decidido darle victoria a Movistar Riders sin ni siquiera jugarse el enfrentamiento. Han alegado que, por problemas de conexión, KOI no se había presentado.

Una decisión que ha enfurecido al streamer vasco. "Me voy de la Liga mañana, lo que me faltaba. Juego este partido o mañana me piro, es lo último que me faltaba", ha reaccionado.

"700 equipos han tenido problemas de internet. Me piro mañana, suficiente tengo con la King's League", ha continuado: "No voy a volver a dar ningún partido de esta liga, ya no quiero saber nada".

"De mí no se ríe nadie", ha añadido, muy enfadado, consciente del poder que tiene su gran número de seguidores, que le sube las cifras de audiencia a la LVP.

Lo siento @IbaiLlanos



A disposición vuestra y de la liga para cualquier solución a favor de los fans de @Movistar_Riders, @KOI y de la competición de @lol_es https://t.co/SyfQglUkqg — Fernando Piquer (@FernandoPiquer) June 15, 2023

La controversia ha llegado hasta Twitter, con miembros de Movistar Riders pidiendo que se disputase el encuentro. Tras el revuelo, la organización ha asegurado que va a comenzar una investigación para ver en qué se basa la decisión de los árbitros.

Llanos ha comentado en directo que comprendía que, al no presentarse, debían tomar una decisión. Sin embargo, se ha enfadado mucho por la falta de comunicación. "Tú me das el partido por perdido y no me avisas y yo no volveré a dar tu liga", ha concluido.