El toque de atención de Carlos Sobera a Alma Bollo por su comportamiento en el plató de 'Supervivientes': "No te he visto sonreír"

Supervivientes ha vuelto a sorprender no solo a sus espectadores, sino a los concursantes también, con el cambio de planes para la gran final del programa. Y es que, en lugar de ser expulsados de la isla, la Gala Final la vivirán los cinco juntos en una casa aislada en Madrid.

Como era de esperarse, ha habido todo tipo de reacciones, desde la alegría a las lágrimas, pasando por momentos de pena al tener que abandonar Honduras. Unas emociones que también se han vivido en el plató de programa. Aunque, no todos con la exaltación que hubieran imaginado.

Era Carlos Sobera, el presentador, quien se encargó de preguntar a todos los asistentes qué opinaban de la noticia. Cuando llegó el turno de Alma Bollo, la joven no dudó en asegurar que estaba contenta por ellos, aunque no parecía muy ilusionada.

Por ello, el líder del programa le hizo una llamada de atención: "Me ha llamado mi madre hace diez minutos, me ha dicho que tengo una chica muy guapa a tu derecha que tienes que ser tú, que no me ha sonreído en toda la noche".

Un mensaje que ha sido el estallido de una incómoda situación entre la hija de Raquel Bollo y el periodista. "Soy muy feliz, aunque no os lo creáis", aseguraba la joven, a lo que de nuevo Sobera insistía, "aparte de que me lo digas quiero verlo". "No me caracteriza a mí la sonrisa", era la contestación de la concursante, que rápidamente era desmentida: "No, yo te he visto en la isla con una sonrisa de oreja a oreja muchas veces".

Ante el revuelo que su manera de actuar provocó, Alma subió una foto a su cuenta de Instagram, despejando cualquier duda y justificando el porqué de su seriedad: "Ya estamos aquí, muy sonriente, no me pasa nada, estoy muy contenta, lo único es que estoy todavía un poco aturdida y empanada".