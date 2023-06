Marta Flich: "En el nuevo 'Gran Hermano VIP' vamos a ver famosos reconocibles por su trayectoria profesional"

Vuelve a Telecinco uno de los formatos más famosos a nivel mundial y sin duda un concurso que cambió la historia de la televisión en España: Gran Hermano. Lo hace con una versión VIP, esto es, con famosos, al frente de la que estará el próximo otoño Marta Flich.

Hablamos con la presentadora sobre el regreso de este reality de Mediaset que promete novedades y sorpresas y un importante cambio de concepto respecto al casting, que se alejará del universo de personajes ya conocidos de la tele para buscar profesionales de ámbitos como el deporte o el arte.

¿Cómo le llegó Gran Hermano? ¿Cómo se lo comunicaron?Fue hace muy pocas horas. Me citan en un despacho y me dicen que han pensado en mí para que presente este Gran Hermano VIP renovado, que les gusta mucho a mi personalidad, el rigor, la simpatía, el sentido del humor... y que para este formato de entretenimiento, que es un tótem del entretenimiento a nivel mundial, creen que mi personalidad se adapta perfectamente.

¿Y está de acuerdo con ellos o se acongoja un poquito en ese momento?Cuando me lo dijeron dije que sí automáticamente. Me lo pensé ni un segundo. Me parece que es un formato impresionante. Recuerdo la primera vez que que que se hizo Gran Hermano y cómo me quedé pegada a la pantalla diciendo ¿qué es esto? Es un formato magnético, diferente a todos los demás que se han hecho. Para mí es un regalo y también una gran responsabilidad.

¿A quién se lo contó primero cuando salió del despacho?Pues mira, cuando ya lo pudimos anunciar, anoche, evidentemente, a mi marido y a mis padres y luego ya me empezaron a llegar mensajes de todo el mundo, porque ya se ya se hizo público. Fue una preciosa locura La gente está muy contenta, sorprendida y muy felices por mí, porque es lo que les transmití, la ilusión que me hace este proyecto.

Dice que era espectadora de 'Gran Hermano', ¿qué frase o momento tiene grabado de este formato?Pues lo que más me sorprendió y lo que más creo que me impactó es el poder tener acceso a ellos constantemente, a la vida en directo 24 horas. Yo recuerdo la primera edición, que independientemente de la hora a la que te despertases, si tenías insomnio, si te levantabas por la mañana, si sentías la necesidad de ver qué estaban haciendo, podías hacerlo. A veces solo estaban durmiendo (risas). Era es un experimento sociológico tan increíble... Yo creo que destacaría eso, ese primer acceso a esa ventana, en cualquier momento, a ver sus vidas, ver cómo evolucionaban esas relaciones, ver qué conflictos tenían ver qué afinidades… es apasionante.

¿Tiene algún recuerdo concreto grabado del primer Gran Hermano?Me encantaban las historias de amor, me gustaban mucho porque soy muy romántica, pero lo de "¿Quién me pone la pierna encima para no levante cabeza?"... no me negarás que eso ya es historia de la televisión. Me acuerdo de cuando salieron de ese reality la necesidad que sentíamos todos de saber que era de sus vidas, nos dejaron como con mono. Fue increíble ver el shock que para ellos fue salir y ver todo lo que habían liado y toda la expectación que había levantado.

Nos hablaba de ese Gran Hermano renovado, no sé si puede adelantarnos algo...Te puedo avanzar que va a tener muchas novedades y muchas sorpresas y te puedo adelantar el tipo de casting que va a ser: habrá famosos, evidentemente, pero entre los que el espectador va a reconocer a ese famoso por su trayectoria profesional, algo del estilo de deportistas de élite, artistas y hasta ahí puedo leer. Van a ser VIPs con trayectoria profesional, la gente les va a reconocer como "ostras es este, le conozco de esto…", les van a reconocer por sus trabajos.

¿Tiene un famoso soñado al que querría ver las 24 horas?Dios mío, qué gran pregunta… no me viene a hacer ningún nombre concreto a la cabeza, pero tendría que ser un famoso que no estuviera narrando su vida todo el rato en redes sociales, para poderlo conocerle de verdad, que fuera un reto real… imagínate que metemos a Julio Iglesias (risas).

¿Sus predecesores en el puesto le han dado ya consejos?Pues mira, a Mercedes no la conozco y no me ha mandado ningún mensaje todavía, pero a Jorge sí, somos amigos, nos caemos fenomenal y fue de las primeras personas que me felicitó. Me dijo "pásalo muy bien, diviértete" y que estaba feliz por mí. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y él para mí es un referente, como Milá. Son los padres de la comunicación, son fascinantes, son dos personas de las que cualquier presentador tenemos que aprender. Son historia de la televisión, cada uno con su personalidad, porque cada presentador tenemos la nuestra.

¿Qué cree que hace falta para o qué hay que tener para ser presentadora de Gran Hermano?Una mezcla de todo. Yo creo que que el formato demanda mucha versatilidad, como la vida misma, porque se pasa por emociones muy distintas. Habrá momentos en los que se tendrá que trabajar con más rigor, otras con más sentido del humor, otras con más mano izquierda, otras con más paciencia, otras con más seriedad… a Gran Hermano le cabe todo el arco de las emociones. En mi caso lo tengo clarísimo, ya conocéis mi trabajo en Todo es mentira. yo siempre intento adaptar mi personalidad a los formatos que presento y creo que que esa es la única forma honesta de ponerse frente al espectador: sin trampa ni cartón. Esa va a ser la clave, vivirlo como una profesional, poner todas las herramientas intelectuales y emocionales que tengo.

Sus predecesores tenían sus manías y rituales, ¿tiene usted alguno?No, ninguno, no soy nada maniática. Quizá estudiar y trabajar para conocer el formato, a la gente, en fin, para hacerlo lo mejor posible y tener toda la información. Eso por supuesto, pero a modo de manía... nada. He trabajado mucho en el teatro y hay actores que suelen tener muchas manías y eso es limitante, yo creo, porque te condiciona.

Esa mujer que estudió economía pensó alguna vez en ponerse al frente del formato más famoso de la televisión…Estudié Economía y más tarde Comercio Internacional y trabajé en banca y en comercio internacional, pero yo antes, desde bien pequeñita estudié música y solfeo y siempre me ha apasionado del mundo artístico, el mundo de la interpretación. Cuando trabajaba en banca iba a formarme y a estudiar interpretación y demás. Es lo que siempre he querido hacer ha sido algo muy buscado, muy consciente y estoy feliz.

¿Qué hace a Gran Hermano tan, tan especial como para que triunfe tanto en todo el mundo?Una cosa importante es el casting, es un trabajo importantísimo. Qué tipos de perfiles quieres que interactúen y ver lo que puede salir de allí, es interesantísimo. El tema de que ellos tengan sus necesidades cubiertas, hace que se suba un peldaño en lo que sucede allí dentro. No tienen que pelear por comer o por salvarse o lo que sea, van a una distinta, más a las relaciones, a las emociones… y luego está el tema del 24 horas: es la vida en directo. Pase lo que pase, en cualquier momento, puedes poner el 24 horas y puedes ver qué está pasando exactamente, sin trampa ni cartón, en bruto, es la esencia, sin editar, es lo más, lo más atractivo del formato.

¿Que la gente sean profesionales de diversos ámbitos facilitará que tengan un poco aquella inocencia primigenia?Habrá artistas que tienen sus carreras profesionales reconocibles y reconocidas y que saben perfectamente lo que es una cámara y precisamente por saber lo que es, pueden actuar con naturalidad delante de ellas. Quizá en una edición con anónimos estarían más condicionados, aunque llega un momento en el que todo el mundo se olvida de las cámaras. En este caso los profesionales que ya trabajan con cámaras se olvidan especialmente y creo que le da una naturalidad y un interés adicional.

¿Espera que haya críticas por el tema de la condena por el caso de Carlota Prado?Es un tema que ha sido juzgado y en el que hay una sentencia y el respeto es total, máximo y absoluto a las resoluciones judiciales. Con respecto a si puede afectar, bueno, las críticas pueden aparecer y son libres y las aceptamos absolutamente todas. Pero este formato, que se caracteriza por por muchísimas cosas, que es como que decíamos la joya de la corona del entretenimiento a nivel mundial, va a ser lo que pretendemos que sea: entretenimiento, diversión, un formato familiar.

Además, se han tomado medidas...Ya conoces que para todos los realities hay un protocolo de actuación, no solo para Gran Hermano. Hay un protocolo de actuación que hay que leer en clave positiva, sin ninguna duda, que servirá para garantizar la salud y el bienestar de los concursantes y en sentido estamos absolutamente tranquilos, cien por cien tranquilos.