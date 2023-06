Las palabras de defensa Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, acerca de Bildu han generado una gran polémica y son muchos los que piden la dimisión del político del PSOE. Este viernes, El programa de Ana Rosa ha comentado el discurso de Martín.

Así, Francisco Martín, ante la junta del PSOE, ha metido a Bildu en la campaña cuando queda poco más de un mes para las elecciones generales: "Han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos".

"Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el Estado de Alarma", agregó el político ante la mirada de estupefacción y los gestos de desagrado de Reyes Maroto y Grande-Marlaska.

Tras su intervención, algunos de sus compañeros trataron de quitar hierro al asunto volviendo a colocar al Partido Popular en el centro de la diana y objeto principal de sus críticas. La polémica de sus palabras, además, supuso que Martín tuviera que salir a pedir perdón pocas horas después: "Quiero pedir disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por las declaraciones que he realizado esta mañana. Está claro que no me he expresado adecuadamente".

Desde el plató del matinal de Telecinco, Joaquín Prat ha señalado: "Él dice que no se ha expresado adecuadamente. Otros pensamos que fue algo así como 'sujétame el cubata, que voy'. ¡Además de todo! Bildu no apoyó, Bildu no salvó la vida de miles de españoles durante el Estado de Alarma. Bildu se puso de perfil absteniéndose".