'Mari Carmen y sus muñecos' murió sola: se quejaba de que nadie quería cuidarla

La muerte de Mari Carmen, conocida artísticamente como 'Mari Carmen y sus muñecos', ha sacudido al mundo de las artes y el humor. Son muchos los rostros conocidos que, en las últimas horas, han transmitido el pésame a su hijo Miguel, totalmente devastado por la noticia.

Eran poco más de las 7.30 de la tarde cuando una llamada telefónica informaba a la Policía Local de Puerto De la Cruz de que una mujer, de avanzada edad, se encontraba caída en mitad de la acera de una de las calles de la población. No tardaron en descubrir que esa mujer era la famosa ventrílocua, a la que en las próximas horas realizarán una autopsia para poder conocer las causas exactas de su fallecimiento.

Tal y como ha podido saber 20minutos, no se descarta que el motivo de su caída fuera un infarto de miocardio. Un vecino se encargó de dar la fatal noticia en el grupo de WhatsApp que la propia Mari Carmen había creado días antes para convocar a sus amigos a la fiesta de su '80 vuelta al sol'.

Una celebración a la que este que les escribe también estaba invitado y que reflejó el carácter y la vitalidad de la humorista. Mari Carmen llevaba tiempo pensando en volver a la península. Se había cansado de estar lejos de su Cuenca natal a la que viajaba de forma habitual y se quejaba de que no tenía personal de servicio cualificado en su casa tinerfeña.

Temía que pudiera ocurrirle una fatalidad y que nadie pudiera socorrerla. Estaba totalmente sola, a pesar de que solo a unos metros vivía su gran amigo Moncho Borrajo, uno de los primeros en conocer la noticia.

Este periódico ha podido confirmar que, en este sentido, Mari Carmen había decidido hacer la mudanza en julio y que pasaría todo el verano en Cuenca, donde tenía pensado reunirse para ultimar la publicación de un libro de memorias que se ha quedado a medio hacer.

'Mari Carmen y sus muñecos' junto a su hijo, Miguel, en 1999. EUROPA PRESS

Su hijo Miguel, al que la Policía no le comunicó la muerte de su madre hasta el levantamiento del cuerpo, sí fue advertido del funesto final por el humorista Toni Antonio. "Como yo también estaba en ese chat de amigos, vi que se había muerto y le llamé. Nos pusimos a llorar porque la queríamos mucho", dice en declaraciones a 20minutos.

Los últimos años de Mari Carmen transcurrieron entre luces y sombras. Durante nuestras conversaciones se quejaba del maltrato mediático y de que ya no contaban con ella para espectáculos de altura. "Yo quiero ir a los sitios como la estrella que soy", me repetía continuamente.

Era una diva que vivía sola, con las irreverentes conversaciones que mantenía con sus muñecos, que ahora se quedan huérfanos. Sobre todo ese león Rodolfo que Mari Carmen presentó por primera vez en México y que la censura franquista quiso vetarle por su orientación homosexual. "Me contrataban mucho pero me pedían que no llevara a Rody", me dijo en una entrevista reciente.