La reacción de Broncano tras uno de los regalos de La Zowi, su invitada en 'La Resistencia': "Parezco tonto"

La Resistencia recibió este jueves la visita de la cantante hispanofrancesa La Zowi, que acudió al espacio de Movistar Plus+ para presentar su nuevo single, La Reina de Sur.

Antes de hablar de música, la cantante le entregó algunos regalos a Broncano, y el primero de ellos fue una gorra: "No me quedan bien las gorras, nunca", le dijo el jienense.

La Zowi consiguió ponérsela, pero Broncano, al verse en pantalla, comentó: "Es que parezco tonto, es increíble...". Pero la artista le ignoró y le siguió dando obsequios, entre ellos, una camiseta.

Broncano, en 'La Resistencia' MOVISTAR PLUS+

No obstante, el conductor del programa de Movistar Plus+ insistió en que no le quedaba muy bien: "Me la has puesto mal, está doblada", se quejó el presentador.

"Es que te las has puesto rara", exclamó la cantante mientras le recolocaba la gorra en la cabeza sin mucho éxito mientras el público del patio de butacas del programa se reía y aplaudía.

Tendrá todo el dinero del mundo, pero es ponerle una gorra y parece una niño desaparecido en el supermercado. pic.twitter.com/8FbDx5Q8kQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 15, 2023

También comentaron el gran parecido de la cantante de trap con Aitana Ocaña y recordaron el día en que ambas artistas se conocieron: "Aitana es La Zowi con menos calle", afirmó Broncano.