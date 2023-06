Así es Bibiana Fernández, la 'chica Almodóvar' que colabora en el Club Social de 'El programa de Ana Rosa'

Natural de Tánger, Bibiana Fernández nació el 13 de febrero de 1954 y es conocida artísticamente como Bibi Andersen. Con solo doce años se trasladó a Málaga y, aunque nació bajo el sexo masculino, desde muy pronto comenzó a asegurar que era una mujer pidiendo que se dirigieran a ella en femenino. Así, en 1991 viajó a Londres para someterse a una vaginoplastia y, en 1994, cambió legalmente su nombre.

Respecto a su trayectoria profesional, muy amplia, cabe destacar que comenzó con varios cameos en diferentes producciones. Asimismo, vendió libros y trabajó en el muelle de Málaga hasta que decidió marcharse a Barcelona para hacer realidad su sueño: ser artista.

Pese a que sus comienzos fueron muy duros, poco a poco fue haciéndose un hueco y, en la década de 1970, se convirtió en la estrella principal de la Cadena Ferrer, que gestionaba varios locales en la ciudad condal. Fue entonces cuando llegó su debut en el cine, de la mano de Vicente Aranda, en la película Cambio de sexo (1977), donde compartió reparto con Victoria Abril. El éxito del filme convirtió a Bibiana en un personaje que, rápidamente, saltó a la televisión, colándose en los hogares españoles.

En 1980 publicó su disco, Bibi Andersen, y obtuvo el éxito con temas como Call me by Champgne o Sálvame. Además, participó en varios programas de televisión, un trabajo que compaginó con su colaboración como vedette de revista. En este momento, la artista se trasladó a Madrid para convertirse en una chica Almodóvar con las películas Taller para amantes de lo prohibido (1985), Matador (1986), La ley del deseo (1987), Tacones lejanos (1991) y Kika (1993). En 1984 protagonizó la cinta La noche más hermosa, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, junto a Victoria Abril, José Sacristán y Fernando Fernán Gómez. En 1985 participó en la comedia Sé infiel y no mires con quién, dirigida por Fernando Trueba y compartiendo reparto con Ana Belén, Carmen Maura o Antonio Resines.

En 1987 debutó como presentadora en La tarde, emitido en TVE, momento en el que Pilar Miró la propuso como compañera de Carlos Herrera para la presentación de un espacio musical, emitido en el mismo canal de televisión y que fue un auténtico éxito debido a la complicidad de ambos presentadores. En este momento, compaginó su actividad en televisión con sus intervenciones en el cine. Así, condujo programas como Estress (1991), Hip Hip Hipnosis (1994), o Menta y chocolate (2003). Además, participó en un episodio de la serie Las chicas de hoy en día y en varias galas y especiales de fin de año.

Asimismo, en el cine, sobresale su participación en largometrajes como Remando al viento (Gonzalo Suárez, 1988), Acción mutante (Alex de la Iglesia, 1993), Más que amor, frenesí (David Menkes, Miguel Bardem y Alfonso Albacete, 1996) y Atómica (Alfonso Albacete y David Menkes, 1998). Con el estreno de este último filme, Bibi decidió cambiar su nombre artístico para recuperar su nombre verdadero, Bibiana Fernández y comenzó a colaborar en el programa Crónicas marcianas.

En el año 2000 contrajo matrimonio por el rito tailandés con el modelo cubano Asdrúbal Ametller González, aunque el amor se acabó 2003 y la pareja decidió separarse. En 2004, comenzó a colaborar en Channel nº4, emitido en Cuatro, y también en Radioestadio, de Onda Cero. En este mismo año, participó en la película Rojo sangre dirigida por Christian Molina. Entre 2005 y 2007 presentó los programas Ankawa y Corazón de… y colaboró en ¿Dónde estás, corazón? En el año 2015 participó en la película Solo química (2015), dirigida por Alfonso Albacete.

Además, Fernández presentó I love Escassi (2010), Las Retales (2018) y MasterChef Celebrity Express (2020). Entre 2014 y 2023 ha participado en diversos realities: Supervivientes (2014), MasterChef Celebrity (2017), Trabajo temporal (2018), Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition (2020), ¿Quién quiere ser millonario? (2021) y MasterChef Especial Navidad (2022-2023). Asimismo, en 2008 comenzó a colaborar en el Club Social de El programa de Ana Rosa, donde se mantiene actualmente, El Gran Debate (2013), Abre los ojos y mira (2013-2014), Gran Hermano, el Debate (2014), Fantastic Dúo (2017), Lazos de sangre (2020) y Secret Story: La casa de los secretos (2022).

También son reseñables sus actuaciones sobre las tablas: Una noche con Bibi (1995), 101 dálmatas (2002), No se nos puede dejar solos (2003), La gran depresión (2011-2013), El amor está en el aire (2013-2016) El amor sigue en el aire (2016-2019), La fille du regiment (2017) y La última tourné (2019-2021).

Finalmente, cabe destacar su participación en episodios de series como Las chicas de hoy en día (1991), Los ladrones van a la oficina (1994), Vaya nochecita (1995), Entre Morancos y Omaítas (1997), Señor alcalde (1998), El edén (1987), 7 vidas (2004), Aquí no hay quien viva (2006) y La que se avecina (2015).