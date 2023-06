Putin impulsa de nuevo su "estrategia de la amenaza constante" y envía armas nucleares a Bielorrusia en plena contraofensiva de Kiev

A partir del 8 de julio de este año un país más tendrá dentro de sus fronteras armas nucleares tácticas. Así lo hizo saber esta semana el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con Aleksandr Lukashenko, su homólogo bielorruso y principal aliado en la invasión a Ucrania. "Todo va según lo planeado", llegó a decir el mandatario desde el balneario de Sochi, en el mar Negro. En el otro extremo de esa orilla la guerra continúa y la incertidumbre sobre un choque a mayor escala aumenta. Es la primera vez que Rusia saca de sus fronteras armas nucleares y se une así a los centenares que EE UU ya tiene desplegadas en Europa, una decisión que recuerda más a la Guerra Fría que al año 2023.

En los actos de aniversario de la guerra en Ucrania, Putin anunció la suspensión del tratado de armas nucleares que firmó con EEUU. Poco después, los ministros de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, y de Bielorrusia, Víktor Jrenin, suscribieron los documentos que reglamentan el almacenamiento de armas nucleares "no estratégicas" en territorio de la antigua república soviética. Moscú ha aclarado ahora que lo hace como "una respuesta efectiva a la política agresiva de los países hostiles", en referencia al envío de Reino Unido a Ucrania de proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido.

"El anuncio pretende seguir la estrategia de la amenaza constante", reconoce a 20minutos Xavier Bohigas, doctor en Física e investigador en armamento nuclear del Centro Delàs de Estudios por la Paz. "El objetivo es atemorizar al otro bando. Rusia simplemente quiere decir: 'cuidado con como evoluciona la guerra por vuestra parte porque estamos dispuestos a utilizarlas'", afirma.

Para el general de división retirado del Ejército de Tierra y exjefe de la Sección de Estrategia del Estado Mayor Conjunto, Jesús Argumosa, esta maniobra rusa tiene dos objetivos: generar una amenazan y que Ucrania desplace parte operacional hacia Bielorrusia. Con todo, Argumosa reconoce que desde el punto de vista operativo de la guerra no cambia nada, ya que si Rusia quisiera utilizarlas "ya puede lanzarlas desde su territorio". "Es una forma de tensionar a Occidente", afirma el general de división, que añade que "cuando Putin se encuentra es problemas como el de la contraofensiva de ahora, acude siempre a la amenaza nuclear, como ya ha hecho 7 u 8 veces".

Una técnica que ya se ha utilizado

Rusia ha desplazado por primera vez fuera de sus fronteras armamento nuclear, pero esta estrategia es algo que ya se había vivido en el pasado. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la formación de dos grandes bloques enfrentados, Estados Unidos comenzó a desplegar armas nucleares en lugares como Europa o Corea del Sur. "El único país que ha tenido armas nucleares fuera de sus fronteras ha sido Estados Unidos", recuerda el doctor Bohigas.

"¿Por qué EEUU tenía bombas nucleares en Europa? Era un plan de defensa que estaba pensado en el caso de que hubiese un ataque soviético en territorio europeo", afirma el investigador, que reconoce que la estrategia de Rusia no es nueva. "Entonces la manera de defenderse de este hipotético ataque era utilizar las bombas a nucleares", explica.

Algo parecido hizo la URSS desplegando a lo largo de su territorio en Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán su armamento, aunque tras la disolución de la Unión Soviética esas se las quedó la Federación Rusa. Ahora, con un presidente afín en Bielorrusia que le apoya en su escalada militar en Ucrania, Putin ha visto la oportunidad de generar una mayor sensación de amenaza en Europa, donde los países apoyan a Kiev.

¿Entra Bielorrusia en la escalada nuclear?

Tras el anuncio de Putin, Alexandr Lukashenko afirmó ante los medios que Bielorrusia no dudará en utilizar estas armas si su territorio es agredido. "Dios no quiera que yo tenga que tomar la decisión de utilizar estas armas. Pero no tendré duda alguna si nos agreden", declaró.

Lukashenko, aseguró que las armas rusas hacen falta "para que ni un solo pie de bastardo vuelva a pisar el suelo bielorruso" y que ante una agresión "la respuesta será inmediata". "Es poco probable que alguien quiera declarar la guerra contra un país que tiene armas como estas. Son las armas de las superpotencias", manifestó.

Militares bielorrusos ya recibieron en abril formación en Rusia sobre el uso de municiones especiales tácticas para los misiles Iskander-M; aunque el ministro ruso subrayó que será Moscú la que retendrá el control sobre ellas y sobre la decisión de su eventual uso. "Como ocurre con las armas estadounidense que todavía quedan en países como Alemania, Pises Bajos, Bélgica, Italia o Turquía, no sé podrán usar sin la autorización rusa", asegura el general Argumosa.

¿Qué son las armas nucleares tácticas?

A lo largo de la guerra en Ucrania se ha escuchado en infinidad de ocasiones el termino "tácticas" para referirse a cierto armamento nuclear que podría utilizar Rusia. La definición académica más extendida es que se trata de bombas de entre 1 y 50 kilotones instaladas en proyectiles con un alcance de hasta 500 kilómetros.

Según explica Xavier Bohigas, las armas nucleares se clasifican entre estratégicas y tácticas. Las estratégicas serían aquellas que pueden alcanzar un objetivo a más de 10.000 km. Podría recorre la distancia entre Rusia y Estados Unidos. Por otro lado, las tácticas a se pueden definir como "aquellas que buscan más un uso concreto en el campo de batalla que el objetivo de destruir ciudades o hacer daño al enemigo", afirma.