Guillaume Singelin, autor del cómic 'PTSD': "La conexión con los animales nos anima a tener relaciones simples, puras y positivas"

PTSD son las siglas en inglés del Trastorno de Estrés Postraumático, una enfermedad desencadenada por una experiencia extrema. Como consecuencia, las personas que la padecen sufren pesadillas, angustia o reviven el trauma. En el cómic titulado con las mismas siglas, el ilustrador francés Guillaume Singelin ha querido mostrar cómo los animales pueden ayudar a tratar este tipo de enfermedades mentales.

El cómic narra la historia de Jun, una soldado que acaba de regresar a su casa de una guerra impopular donde ni el ejército, ni el gobierno, se hacen cargo de los veteranos, que terminan durmiendo en las calles, enganchados a los calmantes para alejarse de las pesadillas que los devuelven cada noche al campo de batalla.

Los miedos de Jun la llevan a desconfiar de todo el mundo, impidiendo que curen esas cicatrices que no se ven pero, además, la envuelven en una trama de bandas de pandilleros que después de traficar con drogas y calmantes en el submundo de la ciudad, empiezan a ser cazados uno a uno. Acostumbrados a dar palizas y extorsionar, ahora son ellos los que sienten el peligro en el laberinto de las calles donde trabajan. No es bueno estar en el punto de mira de Jun.

Bajo esta trama, Singelin trata temas como la amistad, el querer ayudar a los demás sin buscar nada a cambio (porque es lo correcto); el amor incondicional que nos dan los animales (algo que saben todos los que tienen mascota) y, sobre todo, que incluso en el túnel más oscuro, siempre hay una salida.

Guillaume Singelin Ilustrador Tras estudiar diseño gráfico, Guillaume Singelin se dedicó al cómic y a la ilustración.

Al principio, sólo era dibujante en proyectos como 'The Grocery', 'Loba Loca' o antologías colectivas como 'Doggybags' o 'Midnight Tales', pero se pasó a la escritura gracias a 'PTSD' y a su futuro proyecto 'Frontier'. Autor mixto, se nutre a partes iguales del cómic francés y belga, del manga y de la historieta. Pero su experiencia también abarca desde el diseño de personajes en videojuegos y animación, incluyendo la ilustración de portadas de libros. Hoy es coeditor en Label 619, al que ha estado vinculado desde el inicio de su carrera y que le ha formado como profesional.

Tras leer PTSD, me gustaría empezar sabiendo por qué eligió hablar sobre este tema en particular.Cuando empecé a trabajar en este proyecto, simplemente hice una lista de otros trabajos de ficción que me habían impresionado. Tener estos trabajos en mente me guio en una dirección y me hizo ver los temas que tenían en común que me interesaban, en particular, la figura del veterano de guerra.



En ese momento profundicé en el tema desde un ángulo más fáctico y científico, y aprendí mucho sobre el PTSD, así fue como se cristalizó sobre lo que quería hablar. Aunque no necesariamente lo había vivido, encontré aspectos de él que me parecían cercanos.



En el cómic se hace evidente que los perros son una ayuda increíble para ayudar a personas que sufren el Trastorno de Estrés Postraumático, ¿cómo conoció sobre esto? ¿Cómo cree que ayuda?​Fue durante mi investigación cuando descubrí esto. En efecto, aunque me gusta mencionar los trabajos de ficción que me han influenciado, es importante referenciar el mundo real que hay detrás e investigar también sobre el tema real. Como resultado, aprendí mucho sobre diferentes terapias y en particular sobre las relacionadas con perros y otros animales.



Lo que encontré muy interesante fue que se trata de un enfoque que parece natural y también bastante vago, pero que se remonta a los conceptos básicos de la comunicación y las relaciones. Los animales van a tener una dimensión más cruda y sincera en las relaciones, que es lo opuesto a nuestra construcción social. Este contraste es fascinante y espero que de sus frutos.​

Red es un personaje fuerte en el comic, incluso en los peores momentos de Jun él continúa a su lado. ¿Cree que los perros son realmente así? ¿Por qué?Siempre es difícil personificar o entender a los animales, y no sé si es necesario hacerlo. Hay que verlos como seres muy diferentes a nosotros, pero que son capaces de no tener prejuicios preestablecidos y de mantener relaciones muy fuertes con quienes les rodean. No soy un experto, por supuesto, pero creo que las conexiones que podemos tener con los animales nos animan a volver a un tipo de relación simple, pura y positiva.

¿Están Red y Jun inspirados en algo o alguien de su vida real?El personaje de Red es más ficticio, ya que nunca he tenido un perro, por lo que en su mayoría he extrapolado anécdotas de amigos y momentos que pude haber tenido (trampas aparte, puedo ver a Red en mi gato). En cuanto a Jun, sin mencionar su condición de veterana o PTSD, obviamente es cercana a mí en su acercamiento a los demás, su miedo a la confianza, sus dudas, su soledad, pero también su deseo de seguir adelante, aunque a veces sea doloroso.

¿Se considera un amante de los animales?Crecí sin animales, y hoy es algo de lo que me arrepiento un poco. Me habría gustado saber acerca de esta relación antes. Hace poco adopté un gato, y en un momento difícil de mi vida fue un gran apoyo, porque sentí su cariño y sencillez en mi día a día. No obstante, cuidar de un animal conlleva algunas tareas básicas pero importantes, aunque lo que recibes a cambio es muy gratificante y pone en perspectiva nuestros problemas "humanos". Así que sí, supongo que podrías decir que ahora soy un amante de los animales.