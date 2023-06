Feijóo se planta ante las críticas por pactar con Vox y no acepta "lecciones" de un PSOE que "mercadea" con ERC y Bildu

Alberto Núñez Feijóo se planta ante quienes critican sus pactos de gobierno con Vox en los territorios en donde no tiene la absoluta. Sobre todo si estas acusaciones provienen de un partido que ha pactado con independentistas y nacionalistas. "Mientras el sanchismo da lecciones sobre los pactos, entrega las diputaciones de Lleida y Tarragona a los independentistas de ERC, varias ciudades gallegas a los nacionalistas y se sienta a mercadear Navarra con un condenado por terrorismo de las listas de Bildu".

Y con más razones aún después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, haya elogiado a Bildu al declarar que los abertzales han "hecho más por España que los patrioteros de pulsera". "Decir que Bildu ha salvado muchas vidas en España es algo que lo inhabilita para seguir siendo alto cargo del Gobierno de España", ha señalado Feijóo desde Baleares. Para el líder del PP, es "probablemente lo más grave" que han "escuchado en democracia en los últimos años".

Además de arremeter contra el PSOE por querer darle elecciones de pactos, le reprocha que no le haya facilitado el gobierno ahí donde necesita a Vox. "Le hemos pedido a Sánchez que se abstenga para que deje gobernar a la lista más votada, antes de que se constituyan los gobiernos. Sánchez dice que donde el PP no tenga la absoluta lo único que cabe es un gobierno Frankenstein o repetir las elecciones". En definitiva, lo que Feijóo reprocha a Sánchez es que "cuando el PSOE pierde las elecciones, hay que repetirlas pero cuando el PP gana, no puede pactar con nadie".

Así, para evitar que vuelva a producirse los pactos postelectorales en despachos semanas después de conocerse los resultados, Feijóo le ha ofrecido a Sánchez en una nueva ocasión -aunque esta vez cerca de las generales- que acepte un acuerdo para que gobierne la lista más votada el 23J. "Yo sí estoy dispuesto como candidato. Acepte esta propuesta democrática limpia, sin trampas ni tapujos, hecha antes de la campaña".

Por otro lado, el líder popular ha rechazado que el PSOE emplee como mantra que la economía va bien y empeorará con el PP. Fejóo ha reivindicado la que ha sido siempre la baza de la derecha y ha acudido al pasado para ejemplificar por qué con el PP la economía funciona mejor. "Hasta los más destacados militantes del PSOE saben que cuando gobernó el PP en España la economía fue mucho mejor que cuando gobernó su partido. El PP heredó siempre España con una crisis económica y se fue con un momento de bienestar económico y funcionamiento de los servicios públicos".

"Lo que sí va como una moto es la deuda, el déficit, la subida de las hipotecas o el incremento de los precios de la cesta de la compra", ha reiterado. Si gana las generales, ha avanzado que la economía será una de sus prioridades.

Eso sí, explica que será para mejorar la vida de todas las familias y no solo de las clases altas. "Cuando hablamos de economía no hablamos de los ricos, sino de los trabajadores. Nos interesan las familias que están en esas empresas y para que tengan trabajo las empresas tendrán que tener ingresos suficientes para pagar las nóminas. ¿O es que lo pagan con un Padre Nuestro laico?