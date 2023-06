Un final inesperado

Como un amor de verano, como un concierto en el que no se toca tu canción favorita, como cuando tu equipo pierde en una ronda de penaltis después de un partidazo, como cuando tu ex se casa con otro después de dos semanas de relación… Así son los finales inesperados. Sorprenden, molestan y, casi siempre, convienen.

En un momento en el que España está conmocionada por el repentino final de Sálvame, somos muchos los que echaremos de menos este gran formato de la televisión que tanta frescura, buenos ratos, risas y memes nos ha dado a lo largo de 14 largos años. El final de una era, que es también el inicio de una nueva, se afronta (casi) siempre con tristeza y, aunque en este caso algunos llevan siglos deseándolo, yo soy de esos a los que les da pena desprenderse de las cosas. Tengo en casa hasta tazas rotas recompuestas a base de pegamento y que, aunque ya no las utilice para servirme un café, cumplen a la perfección con su función de bote para los bolis.

El finde pasado estuve en el Primavera Sound y, pese a que no llegué a tiempo para ver el show completo de mis queridos Måneskin porque la comunicación con Mordor (la Ciudad del Rock de Arganda del Rey) es bastante mejorable, disfruté como un enano con Calvin Harris y mi heroína favorita: Rosalía. ¿Fue como esperaba? No, pero me adapté al final inesperado y lo disfruté bastante.

Disfruté como un enano con Calvin Harris y mi heroína favorita: Rosalía

Y es que la vida muchas veces va de eso: de adaptarse a lo que viene, a lo que ocurre, a lo que transcurre y a lo que inesperadamente es impepinablemente ineludible. Venturas y desventuras del destino que, sin que te lo diga Mr. Wonderful, son lo que hay y no se pueden evitar. Es cierto que lo importante no es cómo empieza algo, si no cómo acaba… pero también os diré que los finales tan solo son el principio de grandes nuevas oportunidades. ¡Vaya columna intensa que me ha quedado!