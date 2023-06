Cuando toca votar, el calor no es como la lluvia: "No influirá en la abstención salvo que haya temperaturas muy extremas"

Ni en el asfalto humeante por la calima, ni en las playas cubiertas por un mar de sombrillas, ni en las abarrotadas verbenas de los pueblos de la España interior. Si la abstención es mayor de lo normal en las elecciones generales del próximo 23 de julio, habrá que buscar las razones, según los expertos, en otros factores más vinculados con el contexto político que con el clima o las vacaciones.

"No va a tener ninguna incidencia, ni en cuanto a participación ni al resultado electoral, tendrá incidencia, eso sí, en el bienestar de las personas que van a estar en mesas electorales, pero en el resultado electoral, ninguna", declara, tajantemente y en la misma línea que los otros expertos consultados, Moisés Ruiz, experto en liderazgo y comunicación de la Universidad Europea.

Las próximas elecciones generales serán las primeras de la historia democrática de España que se celebren en un mes de julio -en 2020, se celebraron elecciones autonómicas en Galicia y Euskadi ese mes-, una época especialmente cálida y habitualmente vacacional en nuestro país, especialmente en la segunda quincena.

La designación de esta fecha, provocada por un inesperado adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado todo tipo de especulaciones sobre los efectos que puede tener en la participación y a quién podría beneficiar o perjudicar en menor medida. Los expertos son unánimes: la inédita fecha no afectará al resultado electoral.

"A las personas que quieran echar a Sánchez de la Moncloa les va a dar lo mismo que llueva, nieve, caiga granizo o estemos a 50 grados. No va a faltar ni uno a echar su voto o a votar por correo. Mientras que, los votantes de izquierda que estén desmotivados, no iban a votar tampoco en otra circunstancia", opina Ruiz. "Probablemente, habrá menos afluencia de público en las horas centrales del día, pero quien quiera ir a votar con el deseo de cambiar de Gobierno no va a perder esta oportunidad para hacerlo".

La meteorología: un factor poco estudiado

La lluvia ha sido tradicionalmente el factor meteorológico al que más se ha atribuido la capacidad de influir negativamente en la participación en unas elecciones. La realidad es que es un fenómeno difícilmente demostrable, al haber tantos factores que pueden influir en que una persona con derecho a voto decida no ejercerlo en una determinada jornada electoral.

Tratar de demostrar esa influencia -la de la meteorología, en general y la de la lluvia, en particular- fue el reto en el que se embarcó Joaquín Artés, catedrático de economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, en uno de los escasísimos trabajos científicos publicados sobre esta materia.

"En España, hasta donde yo conozco, solo existe el trabajo que yo hice, en algunos países hay alguna cosa más pero centrado en la lluvia, hay muy poco sobre otros aspectos de la climatología", señala Artés. En su investigación analizó el efecto de las condiciones meteorológicas adversas en el nivel de participación en las siete elecciones locales españolas que tuvieron lugar entre 1987 y 2011.

"Cuando llueve, eso supone un coste para el votante y, a mayor coste, menos gente vota"

"La conclusión es bastante intuitiva, cuando llueve, eso supone un coste para el votante y, a mayor coste, menos gente vota, por lo tanto la lluvia el dia de las elecciones hace que se reduzca la participación electoral", explica el profesor Artés. En el artículo se especifica que esa reducción es de medio punto porcentual. Otros estudios internacionales citados en su artículo llegaron a conclusiones contradictorias y, en todo caso, admitieron que el efecto de la lluvia sobre la participación electoral era escaso.

Más allá que la influencia en la caída de la participación no sea demasiado dramática, el catedrático señala que este aumento de la abstención afecta en mayor medida a los partidos de izquierda que a los de derecha. ¿El motivo? Si bien el aumento del coste es igual para todos los votantes, lo que varía es el beneficio que calculan unos y otros en el acto de votar, superior en los votantes de derecha.

"Cuando uno va a votar, la lógica que hace en su cabeza es como cuando vas a comprar al supermercado, comparas el beneficio que tu esperas obtener, comparado con el precio que tiene ese producto y si piensan que el precio te compensa lo compras", explica Artés. "Ese beneficio de votar es mayor en los votantes de derechas en los de izquierdas. Obtienen una mayor satisfacción del hecho de contribuir a votar ese día en comparación con los de izquierda, o esa es la teoría".

El calor será poco determinante

Si la lluvia está poco estudiada, menos aún lo está un fenómeno como el calor extremo. Un artículo publicado en 2017 por investigadores de universidades de Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos, con datos de elecciones presidenciales en este último país entre 1960 y 2016, concluyó que sí tenía efecto.

Los investigadores probaron que las altas temperaturas llegaban a disminuir la abstención, quizás porque estas generaban un estado de malhumor en la población que llevaba a participar en mayor medida en las elecciones. Esta circunstancia, favorecía, según el estudio, a los partidos pequeños y antisistemas frente a los principales partidos. En todo caso, el fenómeno, subrayan los investigadores, tiene pocas probabilidades de generar un cambio sustancial en el resultado.

De vuelta a España, los expertos consideran que el efecto de las altas temperaturas en el resultado final, de existir, será marginal. "No se puede pensar que haya un aumento de la abstención por un exceso de calor a no ser que haya temperaturas muy extremas", opina Jesús Palomar, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Barcelona (UB). "Las franjas horarias de voto son muy amplias, de modo que las personas que tengan problemas para soportar calores o que vivan en zonas de España con temperaturas más extremas, pueden ir a las horas que haya menos calor".

"No se puede pensar que haya un aumento de la abstención por un exceso de calor a no ser que haya temperaturas muy extremas"

Lo que sí podría generar una menor participación es un efecto íntimamente vinculado con la fecha: las vacaciones. Julio y agosto son los meses vacacionales por excelencia en España y acumulan el mayor número de desplazamientos por todo el año. El año pasado, se produjeron 21,93 millones de viajes con pernoctaciones a lo largo del mes de julio, en la misma línea que los años anteriores -excluyendo el del inicio de la pandemia-.

Es de suponer, por tanto, que una parte importante de la población se encontrará fuera de sus lugar habitual de residencia el día de la jornada electoral. El fenómeno que mejor lo demuestra está siendo el aumento inédito de solicitudes de voto por correo. Nadie se atreve a afirmar que tener que pasar por ese proceso no hará que un número relevante de votantes acabe por no votar, pero, una vez más, los expertos no ven que las vacaciones tengan el potencial de modificar sustancialmente el resultado final.

"Es posible que en determinados territorios sí que haya una vocación de irse a pasar el fin de semana fuera, pero seguramente, la gente vuelva y avanzará el regreso o, la que se vaya el domingo, se irá un poco más tarde. A fin de cuentas, el que quiera votar votará", opina el profesor Palomar. "A priori no va a influir, hay muchos factores que puedan llevar a la abstención y el calor o las vacaciones podrían ser un elemento más, pero no el más determinante".