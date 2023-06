Zapeando ha contado en su programa de este jueves con una surrealista historia de un caso de confusión: una joven creyó toparse con una persona ahorcada al conducir de vuelta a su casa.

La sevillana, Paula Crespo, llamó al 112, y el equipo de emergencia se puso en contacto con la policía y la ambulancia. Pero a la protagonista, todavía en shock, le dijeron que se trataba de un espantapájaros.

Así lo ha relatado al conectar con el programa de La Sexta: "Me llamaron mis tíos, que venían a tranquilizarme, para decirme que lo que había visto era un espantapájaros". "Yo mareadísima y con ganas de vomitar, y mi amiga al lado no se creía la que había formado al llamar a todo el mundo", ha relatado, en clave de humor.

"Desde la perspectiva que lo vi parecía un hombre ahorcado", ha defendido Paula. En cuanto a su llamada al 112, dio muchos detalles: "Es un hombre mayorcito, con unos vaqueros, una camisa...".

Eso sí, Paula llamó para disculparse y alertar de su error: "La mujer me dijo que me tranquilizara, porque no podía ni hablar de cómo estaba. Me dijo que había hecho bien en llamar".