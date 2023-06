Las listas de la discordia

El próximo lunes, 19 de junio, es la fecha límite para que los partidos, coaliciones o agrupaciones presenten en las Juntas Electorales sus candidaturas al Congreso y al Senado. Ese día ya no cabrán más presiones y manejos de última hora para colarse o sacar a alguien de la lista. En estos días previos, quienes viven por y para un partido se juegan el ser o no ser, algo que afecta a los políticos de relumbrón y a esos otros de aparente relleno que forman parte de la fontanería de estas organizaciones donde se olvidan las amistades y se imponen los codazos por la supervivencia. Son momentos delicados para quienes han de decidir sabedores de que la frontera entre el amor y el odio en este campo es delgada.

El sábado pasado, Pedro Sánchez vivió el más bronco de los comités federales que ha presidido desde que llegó a la Moncloa. La intervención de última hora de la dirección federal en las listas territoriales generó un enorme malestar que no disimularon con su ausencia barones como el aragonés, Javier Lambán, o el castellanomanchego, Emiliano García-Page, único socialista que logró mayoría absoluta el 28-M y el único también que puede enfrentarse a Sánchez a cara de perro sin temor a que le muerdan.

El estado de gracia de Núñez Feijóo tras las pasadas elecciones le ha permitido elaborar las listas sin temor a contestación alguna que le pueda preocupar. Tampoco hay grandes sorpresas salvo la inserción de los exnaranjas Marta Rivera de la Cruz de número dos en la lista de Madrid y de Nacho Martín Blanco encabezando la de Barcelona, dos conversos que años atrás ponían como un trapo a Feijóo y al PP. También llama la atención la inclusión en la de Madrid de Borja Sémper y de Cayetana Álvarez de Toledo, dos personajes que se parecen como un huevo a una castaña. El huevo empático, dialogante y moderado para sumar al electorado más centrado, y la castaña, inmersa en su vanidad intelectual y ligada a lo más rancio del partido que aún orbita en torno a Esperanza Aguirre, para disuadir a los electores tentados con echarse al monte votando a Vox.

En el partido de Abascal no hay problema con las listas, allí se hace lo que él dice y nadie le discute, como le reprocha Macarena Olona, que tratará de hacerle un roto con su Caminando Juntos.

Donde sí ha habido, y aún hay, emoción y truculencia es en las listas a la izquierda del PSOE. El espectáculo de cainismo escenificado en la configuración de Sumar ha sido de tal naturaleza que le resta brillo a la irrupción en elecciones de unas siglas que, por vez primera, reúnen a la práctica totalidad de los grupos que deambulan por ese espectro político.

En toda elaboración de listas siempre hay tiras y aflojas, pero aquí el único problema real fue la integración de los capitostes de Podemos en la nueva coalición. Los morados sabían que después de su debacle el 28-M no podían concurrir solos a las elecciones, pero tampoco querían integrarse en Sumar a calzón caído. Pablo Echenique, Ione Belarra e Irene Montero eran las caras de la derrota y, en particular, esta última por su tozuda resistencia a corregir la ley del ‘solo sí es sí’ a la que se atribuye el negativo estado de opinión que opacó cualquier logro o avance social del Gobierno de coalición.

Yolanda Díaz, que fue elegida por el propio Pablo Iglesias para sucederle, milita en la convicción de que la presencia de Montero en sus listas lejos de sumar resta y que, sea o no posible reeditar el Gobierno de coalición, no estaba dispuesta a tener en su grupo parlamentario una pieza de permanente confrontación interna teledirigida desde Galapagar. La política no deja casi amigos de verdad.