Pese a que En boca de todos se caracteriza por ser un programa serio y donde la actualidad manda, este jueves, los colaboradores han dedicado unos minutos a recordar una anécdota de lo más divertida que ha sacado los colores de Nacho Abad.

Así, tras comentar el caso de un hombre que ha decidido recorrer Andalucía desnudo y, además, desafía a la Policía y se presenta en la puerta de los colegios, la abogada Bárbara Royo ha decidido contar en qué momento conoció al Abad.

"Tú y yo nos conocimos con un chico desnudo. ¿Te acuerdas?", ha apuntado la letrada, dirigiéndose a su pareja para, después, concretar: "Nuestro primer programa, aquel en el que nos conocimos tú y yo, la primera noticia que vimos".

"Yo no he estado desnudo en la calle nunca", ha recalcado Nacho Abad, a lo que Royo ha continuado: "La primera noticia que dimos, ¿no te acuerdas de Marvin? Si esto es más viejo que Matusalén. Marvin, ese señor que se paseaba desnudo y vino a plató". "Pero era Marvin, no era yo el que iba desnudo", ha querido resaltar Nacho Abad.

"Hay parejas que se conocen en un crucero, en una playa... Vosotros con un tipo desnudo en un programa de televisión", ha bromeado Diego Losada. Finalmente, Bárbara Royo ha apuntado que, incluso, se hizo una fotografía con Marvin desnudo.