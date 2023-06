Después de muchas idas y venidas, todo parece indicar que la nueva vida de Froilán en Abu Dabi ha terminado por centrar al joven. Así, como muchos medios de comunicación han apuntado en las últimas horas, el nieto de Juan Carlos I habría rechazado unas vacaciones inmediatas debido a su implicación en el trabajo.

Este jueves, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, la periodista Paloma Barrientos ha detallado cuáles son los planes de Froilán para este verano. Así, tal como ha destacado Joaquín Prat, el joven habría decidido, finalmente, pasar unos días en España la próxima semana.

El matinal ha hecho referencia a una publicación de Vanitatis en la que la revista afirma que Froilán sí participará en la organización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero no se trataría de un nuevo trabajo, sino que estaría en la misma empresa para la que trabaja actualmente: "Ni ha tenido gastos pagados ni nada que se le parezca. Tiene una plaza de junior, como otros chicos jóvenes".

Así, Barrientos ha recalcado: "Él no ha trabajado nunca para una petrolera. Trabaja en esta compañía para la Cumbre del Clima desde que llegó a Abu Dabi, en su sector. Él forma parte de un equipo de 50 junior y se encargan de la logística dentro de un grupo de gente joven que depende de otros".

"Sí se ve con su abuelo, suelen quedar para comer. No vive en un mega apartamento, sino en un apartamento que está en el centro de la ciudad y se lo paga él con su sueldo. Efectivamente, será un sueldo de Abu Dabi, no un sueldo de un chico joven de aquí en España", ha apuntado la periodista que, además, ha agregado: "Va a venir a España y en verano, en Marivent, se van a reunir todos los primos con la reina Sofía, que suele ir a mediados de julio. Ahí estarán todos los primos, incluida Irene".

Por su parte, Alessandro Lecquio no ha dudado en aportar su opinión respecto a la vida que Froilán lleva en el país árabe: "Perdona, es una vida muy cómoda que la mayoría de los chicos de su edad no pueden permitirse. Una cosa es que no lleve una gran vida y otra muy distinta es que viva en la indigencia".