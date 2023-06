'El programa de Ana Rosa' revela los asistentes a la graduación de Irene Urdangarin en Ginebra

La mayoría de edad de Irene Urdangarin pone, de nuevo, sobre la mesa el acuerdo de divorcio de la infanta Cristina y su expareja, Iñaki Urdangarin que, este sábado, se verán las caras en la graduación de su hija pequeña en Ginebra.

Una cita que tendrá un gran interés, pues el exduque de Palma podría coincidir, también, con los reyes eméritos. Así, este jueves, El programa de Ana Rosa ha detallado quiénes irán al evento en la ciudad suiza.

Tal como ha destacado el matinal de Telecinco, tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarin acudirán a la graduación y él lo hará sin Ainhoa Armentia. Además, este será el tercer encuentro conocido de la expareja después de haber coincidido el verano pasado en Bidart y en septiembre en el funeral de Eduardo Roldán.

Los tres hermanos de Irene, Juan, Pablo y Miguel, también acudirán a la graduación de la pequeña de la casa si sus compromisos laborales se lo permiten. Juan viajará desde Madrid y Miguel desde Londres, mientras que Pablo dejará durante unos días el equipo de Granollers.

Quien también va a estar junto a Irene Urdangarin será su abuela materna, la reina Sofía, pues siempre ha tenido una relación muy especial con la joven. Respecto a la presencia del rey Juan Carlos, podría viajar hasta Ginebra y, en ese caso, posiblemente lo haría acompañado de Froilán.

Sin embargo, no sería extraño que el emérito no acudiera, pues no suele personarse en eventos de este tipo. Por ejemplo, no asistió a la graduación de la princesa Leonor ni tampoco a la de Pablo Urdangarin en 2018.

En cuanto a Victoria Federica, es muy probable que acuda al acto y, de ser así, lo haría junto a su madre, la infanta Elena. Quienes no asistirán serán los reyes de España ni sus hijas. Además, respecto a la familia paterna de Irene, es probable que su abuela, Claire, asista, y también existe la posibilidad de que vayan las hermanas de Iñaki Urdangarin.