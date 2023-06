Este miércoles fue el funeral de estado de Silvio Berlusconi, el que fuera tres veces primer ministro de Italia que falleció el pasado lunes a los 86 años debido a la leucemia mielomonocítica crónica que padecía. Y hasta allí se desplazaron numerosos ciudadanos italianos que quisieron darle el último adiós y se emocionaron con su despedida, como hizo Elena Guarnieri, periodista de una de las cadenas italianas de Mediaset.

Celebrado en la catedral de Milán (norte), los cinco hijos del expolítico, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora y Luigi Berlusconi, estuvieron presentes y, de hecho, compartieron en los diarios un texto en su honor: "Dulcísimo papá, gracias por la vida, gracias por el amor. Vivirás siempre dentro de nosotros".

"Todo Mediaset abraza con amor e infinita gratitud al fundador Silvio Berlusconi", publicó también el conglomerado mediático en los periódicos. Y es que para la compañía que fundó en 1978, inicialmente bajo el nombre de Telemilano, era una figura muy importante, motivo por el que algunos no pudieron contener las lágrimas en directo al enterarse la noticia, como Federica Paniccuci, presentadora de Mattino Cinque News.

Pero, durante el funeral en Milán, se vivió otro momento sentimental en el especial que hizo TG5, programa de noticias de Canale 5, con la periodista Elena Guarnieri.

"Lo esperábamos en Roma para unos compromisos laborales, sabíamos que pasaría por visitas y hospitalizaciones, pero nunca hubiéramos pensado en lo peor, no lo esperábamos", relató en directo antes de guardar silencio para ver y escuchar a los presentes en la Piazza Duomo de Milán.

Funerale di Silvio Berlusconi: Elena Guarnieri si commuove durante il coro "Chi non salta comunista è".

Vedete che non sbaglio quando dico che 40 anni di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 hanno generato milioni di sottosviluppati mentali? pic.twitter.com/JHSS47sAjA — The Baseball Furies (@DavideR46325615) June 14, 2023

En este momento se escucha a los asistentes gritar "Chi non salta comunista è", es decir, "el que no salta es comunista", lo que sería la versión patria de "comunista el que no bote". Aunque son unos vítores, aparentemente, bastante animados para un sepelio, este momento emocionó a Elena Guarnieri, a la se le entrecortó la voz en plena conexión.