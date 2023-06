Estas son las diez playas con bandera negra en Andalucía

Un año más, Ecologistas en Acción ha elaborado el Informe Banderas Negras, donde señalan cuales son las 48 playas de España que merecen ser distinguidas con una 'Bandera Negra', ya sea por su mala gestión, por sus desarrollos urbanísticos en el litoral o por el vertido de sustancias contaminantes en sus aguas.

Para la asociación, uno de los mayores problemas es la "turistificación y urbanización de la costa" y recalcan en su informe que "no están todas las playas que las merecen, que por desgracia podrían ser más", poniendo el foco en una situación que preocupa y ante la que se necesitan medidas inmediatas.

Después de inspeccionar más de 8.000 kilómetros de costa por toda España, Ecologistas en Acción ha otorgado 48 distintivos negros, los cuales se dividen en:

17 por urbanización de la costa , a veces incluso invadiendo el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

, a veces incluso invadiendo el Dominio Público Marítimo-Terrestre. 12 por vertidos , deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración.

, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración. 6 por contaminación química, lumínica y/o acústica.

química, lumínica y/o acústica. 6 por afecciones a la biodiversidad .

. 3 por acumulación de basuras marinas .

. 2 por dragados y ampliaciones portuarias sin justificación.

Las diez playas de Andalucía



En el caso de Andalucía, son diez las playas que se han llevado una bandera negra, dos por cada una de las cinco provincias con costa, De las diez, cinco son por mala gestión y cinco por contaminación.

Playa de La Antilla

La ocupación indebida de la playa de La Antilla (Huelva) impide los flujos de arena y la formación natural de dunas, dejándola sin protección ante temporales. Enormes chiringuitos, edificaciones y una carretera invaden el espacio de la playa y la presión continua de actuaciones para defenderlos origina un constante despilfarro de dinero público en realimentaciones de arena, que ha culminado con el proyecto de espigón recientemente aprobado.

Ría de Huelva

Un nuevo vertido de fuel a La Ría de Huelva producido en febrero de 2023 ha venido a sumarse a la interminable lista de impactos contaminantes que afecta a la zona de confluencia de las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, junto a la ciudad de Huelva, espacio donde confluyen una gran cantidad de actividades de riesgo. Los daños producidos por el vertido han afectado al Paraje Natural Marismas del Odiel y al Estuario del Rio Tinto, ambos espacios protegidos de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

A esto se le suma, según la informe de Ecologistas en Acción, la destrucción de los espacios marismeños por la acumulación de residuos peligrosos y radiactivos en las balsas de los fosfoyesos, generadas por los vertidos de la industria de fertilizantes.

Los episodios de vertidos al mar y contaminación atmosférica se producen constantemente, en medio de un creciente trasiego de buques petroleros y metaneros en el puerto exterior, donde se instalan las industrias de almacenamiento y procesado de hidrocarburos y otras sustancias.

Zona de Tarifa

El actual despliegue urbanístico en la zona de Tarifa (Cádiz) está desmontando la barrera natural de dunas y el valor paisajístico frente a la conurbación. Existen 2.900 metros de playa con grandes edificaciones que ocupan ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano. Además, se carece de infraestructuras básicas para el suministro de agua y la depuración de los vertidos.

En la misma zona se ha iniciado el macroproyecto Plan Parcial del Sector SA-1 Cabo de Plata, que incluye dos campos de golf, cuando hay dificultades de suministro de agua potable en la propia urbanización y un escenario de grave sequía. Paralelamente, el ayuntamiento de Tarifa sigue autorizando más urbanizaciones en una zona totalmente saturada urbanísticamente, que pretende seguir creciendo junto al Parque Natural del Estrecho (PN Estrecho) en la ladera de Sierra Plata, abriendo carriles que afectan al patrimonio natural y cultural de esta zona.

El Palmar de Vejer

El municipio de Vejer (Cádiz), a pesar de su atractivo turístico, sigue sin resolver los dos problemas ambientales por los que sigue siendo merecedor de Bandera Negra: no depura adecuadamente sus aguas residuales y sigue sufriendo los impactos derivados de la urbanización incontrolada.

En El Palmar, el descontrol urbanístico rampante, con más de 700 viviendas ilegales, y la extensa ocupación de viviendas en un diseminado caótico provoca que todas las aguas residuales se vierten sin depuración

Otra de las grandes polémicas es la construcción del beach club Valhalla en la playa de El Palmar. Según recoge Ecologistas en Acción, se trata de algo ilegal y contrario al Plan de Ordenación del Territorio de la Janda, así como la Ley de Costas. Está recogido como suelo no urbanizable de especial protección y en ese tipo de suelos no se puede realizar ningún proyecto que no sea de Utilidad Pública e Interés Social.

La Senda Litoral

En el año 2014, la Diputación Provincial de Málaga, que ya había impulsado una Gran Senda por todo el perímetro de la provincia de Málaga, creó una Senda Litoral que permitiera un recorrido de 180 kilómetros, desde Manilva a Nerja.

Este megaproyecto se ha ido desarrollando por tramos, siendo actualmente transitable el 80% del recorrido (144 km) y con el resto pendiente de resolver por los numerosos impedimentos geomorfológicos que retan la continuidad de este proyecto. Dada la configuración hidrográfica de la provincial, la senda litoral lleva aparejada una fuerte inversión en infraestructuras para poder salvar los cauces de ríos y arroyos.

Costa de Málaga

La concentración de la actividad económica en el litoral de Málaga no sólo se traduce en una mayor cantidad de servicios, negocios y consumo, sino también en una mayor iluminación, posiblemente para mantener un tono festivo y atractivo de esos espacios, adentrándose a los horarios de madrugada. Todo ello genera un exceso de iluminación, bien visible desde muy lejos y concentrada en el litoral, lo que provoca la pérdida del paisaje nocturno, perjuicios para la fauna y un gran derroche energético. Por estos motivos, a Málaga se le ha asignado una bandera negra por contaminación.

Playa de La Herradura

Esta playa, ubicada en la localidad granadina de Almuñécar, soporta una gran cantidad de actividades acuáticas y turísticas, que acarrean consecuencias como la circulación de tractores por el paseo marítimo y la playa. En la actualidad, se está construyendo un chiringuito permanente de grandes dimensiones en plena playa con licencia municipal, privatizando un terreno público. No es el único caso, ya que hay varios similares en otras playas de Almuñécar.

Además, existe una proliferación masiva de motos acuáticas que provocan contaminación acústica y física, ocasionando daños a la fauna y flora marina y molestias e inseguridad a usuarios y buceadores. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé la construcción de un gran hotel de lujo en la primera línea de playa y 4.000 nuevas viviendas en la zona de la vega del río Jate, lo que supondrá la urbanización de todo frente litoral de esta playa y la masificación de una zona ya sobrecargada.

Playa del Pozuelo-La Rábita

El motivo de la bandera negra en esta playa de Albuñol (Granada) es la regeneración de la arena de la playa con áridos provenientes de la rambla de Albuñol que, según Ecologistas en Acción, es un vertedero totalmente contaminado por plásticos, envases, gomas, etc. A esto se le se suman los residuos previamente vertidos en la playa y que quedan enterrados durante la obra.

Estos residuos enterrados provocan lixiviados y gases tóxicos que contaminan la zona. Es previsible que la acción de los temporales deje al descubierto los materiales enterrados en unos meses. Todo ello podrá afectar a la salud de los usuarios de la playa y contaminará las aguas y fondos marinos.

Playa Algarrobico

A pesar de existir consenso social con respecto a la declaración de "ilegalidad" de la licencia del hotel Algarrobico, en Carboneras (Almería) por parte del TSJA, el complejo turístico sigue en pie veinte años después de que se iniciaran las obras y el caso podría llegar a Europa.

El hotel Algarrobico, ocupa la zona de servidumbre de protección de la costa y está emplazado en un espacio protegido, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su construcción ha constituido un impacto sobre el litoral sin precedentes en lo que debería ser una playa virgen.

Playas de Roquetas de Mar

En las tareas de limpieza de todas las playas de Roquetas de Mar (Almería), incluidas las que pertenecen a la Red Natura 2000: Los Bajos y Cerrillos, durante las limpiezas se retiran al vertedero los arribazones y se extraen áridos con maquinaria pesada. Los áridos extraídos se utilizan para rellenar playas urbanas del municipio, con la consecuente destrucción de los Hábitats de Interés Comunitario.

Retirar estos arribazones supone malgastar los miles de euros que desde las administraciones se destinan a la gestión y relleno de las playas cada año. Una tarea insostenible, destructiva corto plazo y costeada con dinero que sale del bolsillo de la ciudadanía, denuncia Ecologistas en Acción.