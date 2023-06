Con Vestager no se juega: así mantiene la UE 'en vereda' a las grandes tecnológicas estadounidenses

La Unión Europea siempre se ha reivindicado como una potencia regulatoria. "Mi casa, mis normas", aplica Bruselas con el objetivo de preservar un mercado único que es la base del bloque de 27. Por eso la lupa se posa de forma bastante habitual en las grandes tecnológicas, a las que se vigila de cerca precisamente para que no incumplan las pautas de la Unión. En esto juega un papel fundamental la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que no ahorra en avisos y duras decisiones para mantener a estas empresas 'en vereda'. Los últimos años son un buen ejemplo.

Lo último ha sido la acusación a Google por parte de la Comisión Europea de abusar de su posición dominante en el mercado en lo referente a su negocio publicitario y ha apuntado que la solución pueda pasar porque la gran compañía ceda parte de sus beneficios a este sector. "Si llegamos a la conclusión de que Google actuó de manera ilegal, la Comisión podrá exigir que se deshaga de parte de sus servicios", expresó al respecto Vestager. Al mismo tiempo, aseguró que la solución podría pasar porque la entidad ceda parte de sus beneficios al sector.

Este es solo un capítulo más para Google, pues el año pasado el TJUE confirmó los 4.125 millones de euros de la multa récord al gigante tecnológico impuesta en 2018 por obstaculizar a la competencia a través del dominio "desleal" con el sistema Android. La justicia, de hecho, recortó la sanción en 125 millones de euros, y en 2021 había ratificado otra de 2.400 millones por "sus prácticas anticompetitivas" en el mercado de comparación de precios. La lista, pues, es larga.

Adriana Maldonado, eurodiputada del PSOE y miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en el Parlamento Europeo, explica a 20minutos que Google lleva desde sus inicios "más de 8.000 millones ya pagados en multas", y pide distinguir entre la política de competencia -que es la presente en el caso de este miércoles- y el mercado único, aunque todo es parte de la misma 'red' europea para mantener a raya a las grandes tecnológicas.

"Se ha reforzado la política de mercado único para crear esa igualdad que se busca, pero sobre todo lo que se ha hecho es ponerse muy en serio con el cumplimiento de las políticas de competencia", desarrolla la eurodiputada, que celebra que se haya "trabajado bien en ambas ramas". Por un lado, con "nuevas legislaciones para el mercado único, también protegiendo nuestras propias empresas". Y por otro a través de la competencia: "Lo que hace ahí la UE es vigilar que las empresas cumplan con nuestras normas".

Maldonado saca una conclusión bastante clara, que además se puede deducir de los mensajes de la propia Vestager: "Esta legislatura sí que la Comisión está mucho más encima de las grandes tecnológicas", esgrime la eurodiputada española. "Yo me lo tomo también en parte como que es el colofón prácticamente a la legislatura. Empezamos con algunas multas, luego ha venido la parte de legislación y de normas y ahora se cierra un poco con esto", aunque el caso no esté ni mucho menos cerrado porque Google podría de hecho recurrir, concluye.

Solo por vulneración de la privacidad, Meta, Google y Amazon suman multas por valor de 3.440 millones de euros, pero es que además en el caso de Amazon el rizo todavía riza aún más puesto que en 2022 se libró de una sanción de 746 millones de euros al llegar a un acuerdo con la Comisión Europea. Los tres gigantes tecnológicos, de hecho, acumulan en torno al 90% de las medidas que ha tomado la UE en este sentido.

Meta, con todo, es la compañía más sancionada por parte del Ejecutivo comunitario o por las autoridades nacionales. Bruselas quiere apostar por una nueva propuesta para armonizar los procedimientos de cooperación entre las autoridades nacionales de protección de datos, tal como anunciaron los comisarios Didier Reynders y Vera Jourova, encargados de Justicia y Transparencia respectivamente. La compañía de Mark Zuckerberg recibió este mismo año la mayor multa de la historia de la Unión Europea por protección de datos: 1.200 millones de euros.

Si se miran además las decisiones de organismos nacionales habría que sumar que en 2022 Instagram recibió una multa de 405 millones, mientras que WhatsApp vio aplicada una sanción de 225 millones en 2021. Y ha llegado un punto en el que incluso la entidad ha renunciado a recurrir algunas de estas multas.

Un paso más -y sin duda decisivo- en ese 'cerco' fue la aprobación de la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DNA, por sus siglas en inglés). "Las grandes compañías no son un problema en sí mismo, sino también oportunidad. Pero se corre el riesgo de que su posición de dominio las convierta en una amenaza a los derechos y a la competencia. Pueden ser un peligro pero se puede evitar que lo sean", explicó a 20minutos el eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, desde Estrasburgo.

"Nos podría encantar que hubiera un Google europeo o un Meta europeo, pero no los hay, y entonces tenemos que garantizar que esos gigantes no drenen la competencia; que su presencia, su capacidad y su tamaño no impidan el desarrollo del mercado único", añadió, al tiempo que confirmaba una máxima para la UE: "Lo que es ilegal en el mundo real tiene que serlo también en el mundo digital". Desde luego la vigilancia de la UE sobre los gigantes tecnológicos se ha intensificado en los últimos años... y no parece que vaya a aflojar en el futuro.