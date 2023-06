Críticas a Pablo Motos por su forma de entrevistar a Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman: "Me siento incómoda"

Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman presentaron este miércoles en El Hormiguero su nueva la película, Sin malos rollos, un filme que se estrena el 23 de junio, es una comedia en la que Lawrence interpreta a una mujer que acepta una curiosa oferta de trabajo por la que deberá salir con el introvertido hijo de 19 años de una adinerada pareja.

Una entrevista que ha sido criticada en masa en las redes sociales por los espectadores del programa porque, entienden, Pablo Motos se centró demasiado en la actriz y muy poco en el joven actor, a quien, señalan, habría ignorado por completo.

Así, se pudieron leer mensajes durante toda la entrevista de Motos a los actores como "qué vergüenza", "vaya mierda de entrevista", "me estoy sintiendo incómoda" o " de muy mal gusto". Muchos, además, se sintieron decepcionados por la forma de tratar a uno y a otra, que, por cierto, visitaba por cuarta vez el programa de Antena 3.

Una vez más, ignorando a otro invitado, pobre chaval que tmb tiene que entrevistarlo a él JODER #HollywoodEH — 엠마 💛 ~life goes on~ 💔 YOUTH IN THE SHADE 🌹 (@emmabt0271) June 14, 2023

#hollywoodeh

Jennifer Lawrence mirando al techo y pensando 🤔, "menuda mierda me está soltando este tipo".

No la culpo. — Jon (@shiny_kb) June 14, 2023

Que le haga un poco de caso al chiquillo, pobre #hollywoodeh — marla🌺 (@luawrt) June 14, 2023

Hacía mucho que no veía este programa pero haciendo zapping he visto que estaba Jennifer Lawrence y amo 😍 pero me estoy sintiendo muy muy incómoda porque parece que el presentador sólo tiene una invitada #HollywoodEH — B. (@sweetslide_) June 14, 2023

Queremos mas Andrew Pablo, no me seas machirulo por un dia y da vision a las dos personas de la mesa #HollywoodEH — Drako1909 (@Drako1909) June 14, 2023

Pablo Motos pasa tres pueblos del otro muchacho…pobrecito #HollywoodEH — Mer (@Missmerh) June 14, 2023

Pobre Andrew lo están ignorando, es que es malísimo el Pablo entrevistando xd y si son mujeres o extranjeros peor se la da 🤦🏻 #HollywoodEH — El Flautista (@El__flautista) June 14, 2023

Que vergüenza que me esta dando hoy la entrevista de Motos en #HollywoodEH… — Naiara Sánchez Smith (@naiarasss) June 14, 2023

Entre otras cosas, el presentador le preguntó a la actriz cuáles eran sus actrices favoritas: "Me encanta Meryl Streep, y en el rodaje de No mires arriba casi no me atrevía a hablar con ella", afirmó Lawrence.

"Con Cate Blanchett me pasó lo mismo en esa película, y también Julia Louis-Dreyfus, me encanta en Seinfeld, que es una serie que siempre veo antes de dormir", añadió.

El conductor del programa de Antena 3 también quiso saber cuánto tiempo sería capaz Lawrence de estar sin el móvil: "La verdad es que estoy acostumbrada, pierdo alrededor de dos teléfonos al año...", respondió la estadounidense.

"Pero creo que sería capaz de estar un día y medio sin móvil. Es más, nunca me conecto al wifi de los aviones, me gusta estar tranquila. Lo que más me gusta de volar es poder desconectar y no recibir mensajes", añadió.