Qué hacer el fin de semana en Madrid: danza urbana, teatro infantil y festivales musicales

Actividades para niños este finde en Madrid

Un par de opciones para que los niños comiencen desde pequeños a conocer las artes escénicas, y los adolescentes vean reflejados sus problemas y anhelos en una representación. Son un par de planes para sacarle partido al fin de semana en familia:

La Maquiné propone una aproximación al mundo del circo y la música clásica, orientada a los más pequeños Cedida

Parade, el circo de los valientes es un espectáculo que combina títeres, circo, magia y música en vivo, inspirándose en el mundo del circo de antaño, que tanta nostalgia nos provoca. Todo lleno de vitalidad, humor y ternura. La música es una belleza y proviene de compositores como Satie, Poulenc y Stravinski, como la que escuchamos de fondo en el siguiente video:

Parade hace mención al ballet coreografiado por Serguei Diaguilev con música de Erik Satie y puesta en escena de Jean Cocteau, para el que Pablo Picasso ideó una escenografía influenciada por su etapa denominada Rosa. Se trata de un espectáculo de Compañía La Maquiné con la que Real Junior se suma a los festejos del año Picasso en el 50 aniversario de la muerte del gran artista. Espectáculo familiar, recomendado a partir de 4 años.

Cuándo y Dónde: 17 y 18 de junio | Real Teatro del Retiro

Un plan con niños en Madrid este fin de semana en Espacio Abierto Quinta de los Molinos Javier Burgos Sanchez-Brunete

Por otra parte, Espacio Abierto estrena este fin de semana Mudanzas, un espectáculo de teatro documental creado por adolescentes y dirigido por Cross Border Project, que nos invita a reflexionar sobre el paso hacia la vida adulta. Será con entrada libre hasta completar aforo.

En escena, las cajas de estas mudanzas guardan objetos de nuestro pasado, presente y futuro, funden recuerdos de unas y de otros; reproducen canciones de esas que no paramos de escuchar. Junto a las cajas surgen preguntas que se formulan los jóvenes, de entre 14 y 18 años, acerca del hecho de crecer. ¿En qué momento nos hicimos adolescentes? ¿Qué cosas haremos y cuáles no, cuando seamos personas adultas?

Mudanzas se articula en torno a estas y otras cuestiones, de las que brotan temas tan variados como el enamoramiento, la ansiedad, la muerte, la migración, el bullying, la familia, el 'carpe diem', la amistad o las catástrofes medioambientales.

Cuándo y dónde: 17 y 18 de junio, a las 18.30 h. | Auditorio del Espacio Abierto Quinta de los Molinos

Planes de Música clásica para este fin de semana

La violinista Janine Jansen actúa este fin de semana en Madrid Marco Borggreve

Dos protagonistas en nuestras propuestas de música clásica para este fin de semana en Madrid, ambos con sus instrumentos de cuerda: la violinista Janine Jansen y José María Gallardo del Rey con su guitarra clásica.

La temporada de la Orquesta Nacional de España está afrontando su recta final, pero restan interesantísimos conciertos como el que va a protagonizar este fin de semana Janine Jansen. Interpretará el Concierto para violín y orquesta núm. 5 en La mayor, K.219 de Wolfgang Amadeus Mozart.

El maestro David Afkham, director titular de nuestra orquesta, ha compuesto un programa que se completa con Ramifications de György Ligeti, una obra que tiene una particularidad experimental ya que la mitad de los instrumentos estarán afinados un cuarto de tono por encima de lo normal. La Sinfonía nuìm. 5 en Si bemol mayor, op. 100 de Serguéi Prokófiev cierra el programa, una obra que el propio autor definía como un himno a la libertad y la felicidad humana.

Cuándo y dónde: Del 16 al 18 de junio | Auditorio Nacional de Música

El guitarrista José María Gallardo del Rey protagoniza uno de los planes de música clásica en Madrid Cedida

También en el Auditorio Nacional, pero en la excelente Sala de Cámara, tendremos el privilegio de escuchar a José María Gallardo del Rey, cerrando por todo lo alto el V Festival Internacional de Guitarra de Madrid.

Nacido en Sevilla, su formación como guitarrista clásico, enriquecida por su intensa relación con el mundo del flamenco junto a personalidades como el ilustre Paco de Lucía, convierten a José María Gallardo del Rey en uno de los solistas más solicitados y programados por orquestas en todo el mundo.

En el programa tendremos Danzas españolas de Gaspar Sanz, y otras piezas de Santiago de Murcia, Astor Piazzolla, Tomás Marco y el propio José María Gallardo del Rey. Finalizará el recital con obras tan populares como Anda Jaleo, Las Morillas de Jaen o Los Cuatro Muleros, todas ellas grabadas en su día por Federico García Lorca y 'La Argentinita' en un registro histórico. De entre ellas escogemos la última para escucharla aquí en interpretación de Gallardo del Rey:

Cuándo y dónde: 16 de junio | Sala de Cámara del Auditorio Nacional

Qué obras de teatro ver en Madrid... y Alcalá

'Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía)' es uno de los planes teatrales para este fin de semana. En la foto, Ricardo Santana, María Besant y Natalia Millán. © Pablo Lorente

Alcalá de Henares es, desde la semana pasada y hasta el 2 de julio, la capital del teatro clásico, gracias a la edición XXII del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro - Clásicos en Alcalá. El próximo domingo 18, en única representación, veremos la función Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía) que combina poesía, música y danza.

"Es un espectáculo de teatro y poesía lírica a partir de las voces de grandes autoras del Renacimiento y el Siglo de Oro, muchas de las cuales fueron injustamente arrinconadas en la historiografía a pesar de su incuestionable talento y de haber contado con la abierta admiración de algunos escritores coetáneos que tuvieron, para dedicarse al oficio de las letras, el privilegio de ser hombres”, según afirma Raúl Losanez, quien ha seleccionado los textos y firma la dramaturgia. El espectáculo cuenta con dirección escénica de Ana Contreras.

Natalia Millán será una de las protagonistas de Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía), junto a María Besant, actrices ambas con una gran trayectoria de teatro clásico a sus espaldas. Sobre el escenario del Corral de Comedias de Alcalá también estará Ricardo Santana bailando al son de la música compuesta por Miguel Huertas, interpretada en directo por la pianista Ana García Urcola.

Cuándo y dónde: Domingo 18 de junio | Corral de Comedias de Alcalá

Teatro en una pequeña sala de Madrid es uno de los planes para este fin de semana con Compañía La Buena Madge Cedida

El tiempo y los Conway es una obra de J. B. Priestley estrenada en 1937, que en España también se ha representado con el título de La herida del tiempo. Se trata de un drama coral que se desarrolla en dos épocas distintas y analiza las consecuencias del silencio, el paso del tiempo y las pérdidas irreparables, en el seno de la familia. Detrás de las fiestas de disfraces y el alcohol, los Conway esconden heridas desgarradoras que no pueden sanar.

Al frente de esta recreación se encuentra la Compañía La Buena Madge, un grupo de apasionados por las artes escénicas que se conocieron en Sala Mala Saña y en los últimos cuatro años han recorrido espacios escénicos como La Escalera de Jacob, Off Latina, Mayko, Teatro de las Aguas o La Encina, que les acoge ahora. A sus espaldas, funciones como A 5 metros de la autopista, A Oscuras o Los locos amores de Calisto y Melibea y la granuja Celestina.

Se hace cargo de la dirección el actor y dramaturgo Pedro Martín, formado en las Escuelas Insulares de Canarias y diplomado en Artes Escénicas por La Cuarta Pared. Le hemos visto en como actor en Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, y en la serie de televisión Hierro. El reparto lo conforman Cristina García Luaces, Javier Guti, Isca Lorite, Alessandro Mantua, Oscar Lafuente, Miriam González, Ramón Cantos, María de Joz y Mathilde Julia.

Cuándo y dónde: domingo 18 de junio, viernes 7 y 14 de julio | La Encina Teatro

Planes de rock y música urbana en Madrid y Rivas

Loquillo es uno de los planes para este fin de semana con su concierto en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid Cedida

Loquillo regresa a Madrid con su gran gira El Rey, dentro de Backstage Fest 2023. El cantante contará con sus compañeros de banda habituales, aunque también tendrá la nueva incorporación al piano de Jorge Rebenaque.

El rock and roll de Loquillo luce en el nuevo videoclip La lluvia dice, rodado en Asturias, en blanco y negro, ofreciendo una nueva dimensión de la canción, dotándola de una elegancia inconfundible. Un vídeo protagonizado por la melancolía del paisaje asturiano, que nos traslada a un momento íntimo de reflexión. Fue dirigido por Sara González Armada e interpretado por Loquillo, Igor Paskual e Inés Amado Nin. Aquí lo dejamos como anticipo de lo que se vivirá en el Parque Enrique Tierno Galván este sábado:

Cuándo y dónde: sábado 17 de junio | Parque Enrique Tierno Galván

Boombastic es el festival de música urbana que llega este fin de semana a Madrid Cedida

El año pasado, el festival Boombastic consiguió atraer a más de 20.000 personas en su primera edición, así que en esta segunda apunta todavía más alto abriendo con Bizarrap como cabeza de cartel. Aquí dejo un video resumen de la fiesta que se montó en 2022:

Va a ser la gran cita de la música urbana por la que pasarán, además del citado artista argentino Bizarrap, con sus 35 millones de escuchas mensuales en la plataforma Spotify -a ver quién lo supera-, otros nombres como Funzo&Baby Loud, Recycled J, Delaossa, Ptazeta, Pole, Ysy A, Zetazen, Hoke&Louis Amoeba, Jaime Lorente, Saiko, Leo Rizzi, Nano, Dudi, Enor, Munic HB, Delgao, Bon Calso y Dani Riba, para redondear la colección.

Este festival se enmarca dentro de un espacio llamado Boombastic Land, donde podrá disfrutarse de una experiencia de cine, un parque de atracciones, una zona disco o un 'beach club'. También habrá espacio para los creadores de contenido a través de un famoso programa de radio, un canal de televisión o twitch en directo entre otras muchas cosas. Hasta opciones de peluquería y maquillaje por si a alguien se le pasa por la cabeza casarse en una wedding chapel que permanecerá abierta para los mas incautos.

Cuándo y dónde: 16 y 17 de junio | Auditorio Miguel Ríos (Rivas)

Danza urbana y contemporánea para este fin de semana en Madrid capital

El grupo neerlandés The Ruggeds propone un plan ideal de danza para este fin de semana Cedida

Teatros del Canal celebra esta semana la tercera edición de Canal Street, un ciclo dedicado al hiphop y las danzas urbanas. Llega a la capital una compañía procedente de la ciudad de Eindhoven, al sur de los Países Bajos. Los componentes son amigos desde la infancia, momento en el que abrazaron el hiphop como estilo de vida. En 2017 debutaron en público con el espectáculo Adrenaline, que difundieron en una gira por Holanda. Fragmentos de esta misma producción también fueron interpretados con éxito en Londres, París, Beijing, Nueva York, Toronto, entre otros.

Nos traen una coreografía de 2019 titulada Between us, una mezcla de música, acrobacias, teatro físico, humor y danza. Este espectáculo trata sobre la idea de familia, y está ubicada en una escenografía dividida en los compartimentos de una casa. La generación que representan ellos se comunica con internet y así construye relaciones que no requieren del contacto físico.

Cuándo y dónde: 16 y 17 de junio | Sala Roja de Teatros del Canal

Una adaptación de 'Carmen' será el plan más destacado de danza en Madrid este fin de semana, por la Compañía Nacional de Danza Alba Muriel

Cambiando de estilo, la Compañía Nacional de Danza actúa este fin de semana en el escenario del Teatro Fernán Gómez dentro del ciclo Danza en la Villa, y lo hace abordando un clásico que traspasa disciplinas y épocas como es Carmen.

Cuando el coreógrafo sueco Johan Inger recibió el encargo de montar una nueva versión de Carmen para la Compañía Nacional de Danza, afrontó el reto de que su aproximación a este mito universal aportara algo nuevo a un personaje tan manido. Para ello, Inger decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de la mirada de un niño.

Cuándo y dónde: 17 y 18 de junio | Teatro Fernán Gómez

Más planes de ocio para el fin de semana

RetroWorld es un plan de ocio para los seguidores de los videojuegos vintage Cedida

Los nostálgicos y los amantes del videojuego antiguo y de la informática clásica tienen una cita obligada en Madrid este fin de semana en la feria RetroWorld, un evento que contará con tiendas de venta, exposiciones, charlas y conferencias. En la feria participarán más de 40 expositores venidos de todas las partes de España que pondrán a la venta una amplia oferta de videojuegos, consolas, merchandising, figuras, software y app varias.

Juan Carlos Caballero, organizador de la feria explica que "se trata de un evento eminentemente familiar, para jóvenes y no tan jóvenes, dirigido a los amantes de los videojuegos y también de la cultura pop".

El público que visite la feria disfrutará de la experiencia única de volver a jugar con auténticos pinball, probar de nuevo consolas puestas a la venta en los años setenta u ochenta, o disfrutar de las máquinas recreativas que marcaron una época y convirtieron a los videojuegos en la industria líder del entretenimiento en el siglo XXI.

Cuándo y dónde: 17 y 18 de junio | Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo

La exposición de dibujos de Juan Francisco Casas, hechos con bolígrafos Bic, es uno de los planes de exposiciones en Madrid Cedida

Y algo de nostalgia también produce la exposición de Juan Francisco Casas, más por el material empleado para sus dibujos -contando con simples bolígrafos Bic, aunque en realidad la técnica se denomina 'bolígrafo Bic y rotulador de tinta pigmentada de archivo sobre papel'-, que por los motivos que aparecen en sus obras.

Se trata de una muestra centrada en el tema de la fiesta y su valor antropológico y cultural, tomando como motivos fotografías de chicas, todas muy sonrientes y felices. Según el artista, durante la fiesta lo efímero y lo banal cobran fuerza, convirtiéndose en objetos de culto de una comunidad de personas que se reúne para celebrar la vida.

La muestra lleva por título #laterrazadejuanfri y hace referencia al ático que el autor posee en el centro de Madrid, con una gran terraza. Ese espacio se ha convertido en el núcleo de gran parte de su obra, ya que allí se realizaron las fotografías de las que parte el artista para realizar los dibujos de esta exposición. Así se entiende la felicidad que muestran las modelos de estas obras. Una azotea de Madrid se presta más a la diversión y las risas glamourosas, que la casa del pueblo que tus abuelos te dejan para un fin de semana.

Dos planes de cine clásico que puedes disfrutar en Madrid

Robert de Niro en 'Toro Salvaje' es un plan cinematográfico inmejorable para este fin de semana fotograma MGM

La Filmoteca Española está dedicando parte de su programación a José Luis Garci, recordando que han pasado ya cuarenta años desde que Volver a empezar se convirtiera en la primera producción española en ganar el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa. Este merecido homenaje se compone de una retrospectiva de sus películas, completada por un ciclo que ofrece carta blanca al director, en su calidad de gran cinéfilo, para componer una selección de títulos fundamentales de su universo cinematográfico.

En esa colección de obras maestras de todos los tiempos, durante este mes se proyectará Río Bravo (Howard Hawks, 1959), La Evasión (Jacques Becker, 1960) o la película que nos ocupa, Perdición (Billy Wilder, 1944), con unos magníficos Barbara Stanwick, Fred MacMurray y Edward G. Robinson. En esta película, un agente de seguros inicia una relación extramatrimonial con una de sus clientas. Juntos diseñan un plan para deshacerse del marido y cometer un provechoso fraude.

Quién mejor que el propio Garci para presentar esta película, sobre la que expresa su rendida admiración:

Cuándo y dónde: sábado, 17 (19:00) | Filmoteca Española (sala 2)

Y otra obra maestra del cine se ofrece este fin de semana en el Círculo de Bellas Artes, en la sala conocida como Cineteca. Se trata de Toro Salvaje (1980), de Martin Scorsese, una película monumental a cargo de un no menos monumental Robert De Niro, que nutre la numerosa colección de grandes películas que han reflejado el mundo del boxeo.

Cuenta con un guión portentoso de Paul Schrader inspirado en distintos episodios de la carrera del extravagante campeón de boxeo Jake La Motta. Autodestructivo, paranoico, dividido entre el deseo de salvación personal y la condenación, terminó su vida como gerente y animador de un club nocturno.

La película se anuncia en el Círculo de Bellas Artes como un estreno, y realmente lo que veremos proyectado resplandecerá casi como si así fuera, ya que podremos disfrutar de un nuevo máster en resolución 4K a partir del negativo original de cámara en 35 mm. La banda sonora original en surround 2.0 se remasterizó a partir del soporte magnético de tres pistas en 35 mm.