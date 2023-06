Cupcake desata la locura en 'Mask Singer': "¡Todos creemos que es Ana Milán!"

La máscara de Cupcake desató la locura en Mask Singer tras su actuación, donde interpretó el emblemático tema de Barbie Girl. "Vocalmente es la actuación más fuerte que hemos vivido", aseguró Mónica Naranjo.

La semana pasada, Los Javis apostaron por Samantha Hudson como la persona que le daba vida a la máscara, mientras que Ana Obregón y Mónica estaban seguras de que era Ana Milán.

Tras la actuación del miércoles, Ambrossi dudó: "Llevo siendo un defensor de Samantha toda la temporada, pero lo de hoy está haciendo inclinar la balanza hacia el otro lado". Finalmente, también apostó por la actriz de Camera Café.

C'mon Cupcake let's go party! 🍭 Cupcake nos sirve una sobredosis de dulzura y diversión con #BarbieGirlde @aquaoficial. ¡Controlen sus niveles de endorfinas!



Javier Calvo también se unió a su marido y sus compañeras de mesa para hacer un "todos a una" y apostar por Milán. Juntos, hicieron uso del "delatador". Una vez lo pulsaron, el plató se iluminó de rojo.

Cupcake debía desenmascararse y, de ser cierta la apuesta de los investigadores, ganarían dos puntos cada uno. Efectivamente, ¡Ana Milán se encontraba bajo Cupcake!

"¡Qué bien me lo he pasado! He tenido la oportunidad de observar sin ser observado", dijo la actriz emocionada. "La versatilidad y la capacidad de jugar con la voz ha sido increíble", le dijo Javi Ambrossi boquiabierto.