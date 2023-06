Valentín es rechazado en 'First Dates', pero se lo toma con resignación: "No pasa nada, es que soy del Atlético de Madrid"

La primera en llegar este miércoles al restaurante de First Dates en busca del amor fue Merche, que se definió como una mujer muy auténtica: "O me quieres o no, sin término medio", señaló

Le contó a Carlos Sobera que tenía una tienda online de alta cosmética y que, para ella, la economía de su pareja es importante: "Me gustan los hombres con vidas emocionantes, que le guste salir de restaurantes, viajar, ir a sitios divertidos, y cuanto más guapo, mejor", admitió.

Su cita fue Valentín, que lo primero que hizo fue regalarle al presentador una bufanda del Atlético de Madrid, equipo del que era seguidor el comensal.

"Club Atlético de Madrid, pasan los años, el sentimiento permanece", leyó Sobera, que le dijo: "Me gusta porque ese lema también es aplicable a la vida".

El madrileño, nada más ver a su pareja de la noche, reconoció que era bastante guapa y lo que más le había gustado de Merche eran "sus pechos y su cuerpo".

Sobera les acompañó a la mesa para que ambos se conocieran un poco más, descubrir si una seguidora del Málaga y uno del Atlético de Madrid se podían llevar bien, o sus aficiones.

Merche y Valentín, en 'First Dates'. 20minutos | MEDIASET

Tras hablar de sus trabajos, sus gustos y bailar un poco por el plató del programa al ritmo de la canción Nochentera de Vicco, ambos pasaron a la decisión final.

"Yo si tendría una segunda cita con Merche porque se me ha hecho corta la velada y me ha parecido una chica interesante", reconoció el madrileño.

Pero ella prefirió no volver a quedar porque "me has caído bien, pero no siento afinidad". Valentín se tomó el rechazo de su pareja con deportividad: "No pasa nada, es que soy del Atlético de Madrid".