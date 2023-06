Susi se escapa con su novio en 'Mi gran bautizo gipsy' y se encuentra con una sorpresa: "Somos una piña"

Susi e Iván, su novio, decidieron escaparse debido a que los padres de las hermanas Jiménez querían trasladar a la familia al completo a Sevilla. La joven quería quedarse en Plasencia, al igual que Graciela.

Ambos llegaron a un acuerdo sobre el día en el que se escaparían, sin saber que Graciela estaba escuchando toda la conversación. Tomaron el paso, y, a la vuelta de la esquina, apareció la hermana: "¿Os ibais sin mí?, que yo tampoco me quiero ir a Sevilla y aquí somos una piña".

Al día siguiente, Marisol estaba junto a Rebe, José y Dani en el salón de la casa mientras les gritaba a las niñas que bajasen. "No me hace falta ir al palacio de congresos a ver ópera, si la tengo aquí en directo", bromeó el marido.

Finalmente, descubrió las camas vacías. "¡Que se han escapado!", decía la madre nerviosa. Dani no se lo creía, mientras que Rebe estaba ofendida por no haber sabido nada: "Me ven vieja, ya no me cuentan nada".

Rebeca medió la situación, llegando a un acuerdo con sus hermanas y su cuñado al ir a la casa donde se encontraban. Graciela se iría a Sevilla con sus padres, mientras que las dos hermanas pasarían el embarazo de Susi en Plasencia, aunque el parto sería en la capital andaluza.