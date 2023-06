Jennifer Lawrence desvela en 'El Hormiguero' lo que hace todas las noches antes de dormir

Dos actores de Hollywood visitaron este miércoles El Hormiguero. Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman presentaron su nueva la película, Sin malos rollos.

El filme, que se estrena el 23 de junio, es una comedia en la que Lawrence interpreta a una mujer que acepta una curiosa oferta de trabajo por la que deberá salir con el introvertido hijo de 19 años de una adinerada pareja.

Jennifer Lawrence y @andrewbfeldman nos presentan “Sin malos rollos”, una comedia que se estrena en cines el 23 de junio #HollywoodEH pic.twitter.com/tfu68FhqFX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 14, 2023

"Hemos traído la plataforma de un cine de verdad para hacer la premiere de la película en uno de los platós del programa", anunció Pablo Motos momentos antes de presentar a sus invitados.

El presentador le preguntó a la actriz cuáles eran sus actrices favoritas: "Me encanta Meryl Streep, y en el rodaje de No mires arriba casi no me atrevía a hablar con ella", afirmó Lawrence.

"Con Cate Blanchett me pasó lo mismo en esa película, y también Julia Louis-Dreyfus, me encanta en Seinfeld, que es una serie que siempre veo antes de dormir", añadió.