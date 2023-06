Rusia tacha de "puro satanismo" el drástico aumento de adolescentes trans en EE UU

El presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, tachó este miércoles de "puro satanismo" el dramático aumento del número de transexuales entre los adolescentes estadounidenses.

"Nosotros no queremos que haya eso en nuestro país. Que apliquen esa política diabólica en EEUU. Veremos cómo acaba. No traerá nada bueno. Puro satanismo", dijo Volodin durante la sesión plenaria de la cámara baja del Parlamento ruso.

Criticó el que en EEUU el número de adolescentes transexuales "sea ya tres veces mayor que entre la población adulta". "Eso es resultado de la propaganda. El número de niños que recibe terapia hormonal se incrementó más de dos veces en los últimos cinco años", afirmó.

Volodin hizo estas declaraciones durante la sesión en la que la Duma aprobó en primera lectura una ley que prohíbe las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, proyecto que ha provocado una gran alarma entre la comunidad transexual.

"Y la persona se levanta por la mañana y decide que ya no es hombre, sino mujer, o mujer y no hombre. Va a una clínica privada, recibe un certificado y se va al registro civil, al departamento de documentos de identidad a cambiar su apellido, nombre y patronímico", señaló. Y añadió escandalizado: "Y puede ocurrir lo siguiente: contraen matrimonio y, no lo quiera Dios, adoptan un niño".

Cambio de sexo

El proyecto fue remitido a la cámara baja por 400 diputados -de un total de 450 de la cámara baja- de los cinco partidos con representación parlamentaria, incluido el partido del Kremlin, Rusia Unida. La ley también propone prohibir el cambio de sexo en los documentos de identidad y otros certificados oficiales sin operación quirúrgica.

Entre 2018 y el pasado año, más de 2.700 rusos cambiaron de sexo en sus documentos, lo que condujo a casi 200 matrimonios. A su vez, el viceministro de Sanidad, Oleg Salagái, estimó este miércoles en 996 el número de solicitudes para cambio de sexo en 2022 y prometió que los transexuales sí seguirán recibiendo ayuda médica.

"Que (la transexualidad) se trata de un estado enfermizo no despierta dudas", subrayó. Los transexuales temen que tras la aprobación de la ley se disparen los suicidios entre los miembros de esa comunidad, muchos de los cuales se plantean emigrar al extranjero.

La reforma constitucional de 2020 introdujo en la Carta Magna el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. "Los matrimonios homosexuales no producen hijos", aseguró en una ocasión el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que acostumbra a predicar contra el liberalismo "sin género y estéril".